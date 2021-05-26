26 Mayıs Yay burcunda Ay tutulması en çok etkilenecek burçlar

Haftanın başlangıcı Ay tutulması ile başlıyor. Gergin ve sert bir haftanın gelişine hazırlanmakta fayda var!

Diğer yandan Kova burcunda yer alan Satün retrosu da gün yüzüne çıkmayan problemlerle bizi tekrar karşılaştırabilir. Hesaplaşma dönemini de yaşatabilir.

Aynı zamanda yaklaşan Merkür retrsou da eski problermlerin yanında eski bir kaç tanıdık yüzü da karşımızıa çıkarabilir. Üstü örtülmeyen bazı konular da gün yüzüne çıkabilir.

26 Mayıs Çarşamba 14:14'de Yay burcunda, Ay Tutulmasının yaşanması ayrıca Jüpiter etkili olduğundan dolayı kişisel yaşamımızda ve yaşadığımız çevrede abartılı ve sürpriz durumların oluşmasına sebebiyet verebilir.

Odaklanacak yerler ise yurt dışıi yabancılar, seyahatler, eğitim, spor, din ve mahkeme konularına yönelik krizlerin meydana gelmesi olabilir.

Yay burcu içindeki tutulma en fazla burcu, yükseleni veya Ay burcu Yay, İkizler, Başak ve'ları etkilecek.

Sağlık konusunda da en dikkat edilmesi gereken bir dönemin içindeyiz.

Karaciğer, bel, kalça üst bacak gibi kaslarda problemler bu dönemde yaşanabilir. Spor sakatlanlarına öneik risklerden uzak durmak gerek.

30 Mayıs Pazar günü İkizler burcunda başlangıcını yapacak olan Merjür retresonun etkilerini Çarşamba günü ve sonrasında görmeye başyacağız. İkizler burcunda yer alan Merkür retrosundan dolayı bu dönemde iletişimle konusunda büyük problemler ortaya çıkabilir. Pek çok yalan kendini gösterebilir ve kandırılma hallerinde de yükseliş olabilir.

Kafalr da bir hayli karısşık olacağından her çeşit anlaşma ve planlarda problem oluşabilir. Merkür retrsonun 23 Haziran tarihine kadar sürmesi sebebiyle önemli bulduğunuz kararları bu tarihten sonraya bırakmanız sizin için yararlı olacaktır.

İkizler, Yay, Başak ve Balık Merkür retrosundan en fazla etkilenen burçlar olacaktır. Bu dönemde temkinli olmakta fayda var. Özellikle her duyduğunuz şeylere karşı bir tutum içinde olmalısınız. Temkinli hareket etmenizde fayda var. Teknoloji alanında da ürünlerle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Ürün alırken dikkatli olmakta fayda var. Zor bir haftadanın gelmesiyle beraber alacağınız tedbirlerle bu haftayı en iyi şekilde geçirebilirsiniz. İyi haftalar.