26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 29132 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Kasım tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda bugün hastanelerde toplam yapılan korona virüs test sayısı 168 bini aşarken toplam tespit edilen vaka sayısı 29 bin 132 oldu. Tedavi için hastaneye yatırılan hasta sayısı ise 6 bin 876 olarak açıklandı.

Öte yandan Bakan Koca tarafından açıklanan rakamlara göre bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 174 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 13 bini geçti.

Ayrıca Koca yapmış olduğu paylaşımda aktif hasta sayısının arttığını ve salgının seyrini tedbirlere uyulma durumunun belirleyeceğini duyurdu.

26 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU