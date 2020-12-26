26 Aralık vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 bin sınırında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce duyurdu ve vaka sayıları 15 bin sınırına düştü.

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat için hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 178 bin 812 olurken, tespit edilen vaka sayısı 15 bin 118 oldu. Test sonucu pozitif çıkan 3 bin 2 hasta ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kayıplarında vaka oranındaki gibi düşüş görülmemesi dikkat çekiyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 253 oldu ve toplam can kaybı 19 bin 624 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda aktif vaka sayısının, hasta sayısının ve ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

26 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI