26 - 27 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

26-27 Aralık 2020 Tarihlerinde Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı? Yasak Saat Kaçta Başlayacak? Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf Tutulacak?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için bütün şehirlerde kısıtlama yapılacağı belirtilmişti. Bu alınan karara göre 5 gün boyunca akşam belirlenen saatlerde olan kısıtlamaların hafta sonu günlerinde tamamiyle uygulanacaktır. Herkes 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor.

26-27 Aralık Cumartesi Ve Pazar Günleri Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Yasak Kaçta Başlıyor?

Tüm Türkiye’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak ve Cumartesi-Pazar günlerinde ise tamamen yasak olacaktır. Pazartesi saat 05.00’de ise yasak sona erecektir.

Uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 25 Aralık 2020 Cuma saat 21.00’de başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecektir.

26-27 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında Marketler Açık Olacak Mı?

Koronavirüs önlemlerinden dolayı hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Hafta sonları ise iki gün tamamiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Hafta sonu günlerinde ise genel sokağa çıkma yasağı uygulanarak koronavirüsün yayılma hızının yavaşlatılması için bu şekilde karar alınmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde, imalat ve üretim yapan yerler, tedarikçi ve lojistik zincirlerin aksamaması için, tarım ve orman faaliyetleri ve sağlık faaliyetlerinin sağlanması amacıyla belirli yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı açıklanmıştır. Kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde bakkal, kasap, manav, market ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceklerdir.

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması durumunda sınırlı bir şekilde ve araçsız olarak vatandaşlar evlerine yakın olan market, manav, bakkal, kasap, kuruyemişçilere gidebilecektir. Ancak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişiler bu belirlenen saatlerde dışarıya çıkarak ihtiyaçları karşılayamayacaktır.

İhtiyaçları karşılayan yerler online bir şekilde saat 10.00 ile 17.00 arasında sipariş alarak müşterilere alışveriş imkanı sunabilecektir. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretimi yapan fırın veya unlu mamul ruhsatı olan işyerlerinin sadece ekmek satışı yapan bayileri açık olacaktır. Bu işyerleri bir tek ekmek ve unlu mamul satışı yapabilecektir.

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından Kimler Muaf Tutulacak?

Yayımlanan genelge kapsamında toplam 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca belirlenen saatlerde market, kuruyemişçi, manav gibi işletmelerde çalışan işçilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı açıklandı.

Bunların yanı sıra kargo, eczane ve veteriner gibi işletmelerdeki çalışanlar çalıştıkları işyerlerinden alacakları yazı ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

İçişleri Bakanlığı’nın Yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Muaf Tutulacaklar Listesi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri kısıtlamadan muaf olacaktır.

Kamu düzeni ve güvenliğini sağlayan görevliler ile özel güvenlik görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), bu yerlerde çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olarak çalışan ve gönüllü hizmet veren kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ve burada çalışan kişiler, hekimler ve veteriner hekimler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Zorunlu sağlık randevusu bulunan vatandaşlar ve Kızılay’a kan ve plazma bağışı yapacak kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Üretim ve imalat yapılan yerlerde ve inşaat faaliyetlerinde çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık faaliyeti gösteren firmalar ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Oteller ve buradaki çalışan kişiler bu kısıtlamadan muaf olacaktır.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ve bu yerlerdeki görevli çalışanlar kısıtlamadan muaftır.

İkametinde bulunan evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları bu kısıtlamadan muaftır.

Akaryakıt istasyonları ve lastik tamircilerinde çalışan kişiler muaf tutulacaktır.

Ekmek üretimi yapan fırın ve unlu mamul ruhsatına sahip işyerleri, üretilen ekmeklerin dağıtımında görevli olan araçlar ve buralarda çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Cenaze defin işlemlerinde görevli olan kişiler ile din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb. kişiler ile beraber birinci derece yakınlarının cenazesine katılacak olan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Kargo şirketi, su bayileri ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeller bu kısıtlamadan muaftır.

Şehir içi toplu ulaşım ve taşıma araçlarının sürücü ve görevlileri muaftır.

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar muaftır.

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.) kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri kısıtlamadan muaftır.

Mahkeme kararı ile çocuklarıyla şahsi olarak görüşecek kişilerin mahkeme kararını ibraz etmeleri durumunda kısıtlamadan muaf olacaklardır.

Seyircisiz oynanacak olan spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevli olan kişiler muaftır.

Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.)

Bankalarda da dahil olmak üzere tüm yurtta yaygın hizmet ağı bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinde görevli çalışanlar asgari sayıda olmak şartıyla kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaftır.

Yılsonunun yaklaşmasından dolayı gerekli işlemleri gerçekleştirecek olan serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla beraber çalışan kişiler kısıtlamalardan muaf tutulacaktır.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına uymayan kişi ve kişilere idari para cezası uygulanacaktır. Para cezası 3 bin 150 TL’dir.