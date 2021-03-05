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25 yaşındaki öğretmenin sır ölümü

İstanbul Üsküdar görev yapan 25 yaşındaki genç öğretmen sabah saatlerinde evinin önünde kanlar içinde bulundu. Genç öğretmenin intihar etme ihtimali üzerinde duruluyor.

05 Mart 2021 Cuma 12:50
25 yaşındaki öğretmenin sır ölümü
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Olay bugün sabah saatlerinde İstanbul Üsküdar'da yaşandı.

İlçede yaşayan ve öğretmen olarak görev yapan 25 yaşındaki Ayça Kara öğretmen sabah erken saatlerde mahalleli tarafından evinin önünde kanlar içinde yatarken bulundu.Genç öğretmenin apartmanın 4.katında ki evde bir arkadaşıyla kaldığı öğrenilirken Olayı gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. 

AYÇA ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler bölgeye ulaşana kadar, oradan geçen genç bir doktor öğretmene müdahale etti. GElen ekipler yaptıkları incelemede Ayça öğretmenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yeri inceleme için bölgeye şerit çekti ve genç öğretmenin yaşadığı dairenin balkonunda incelemeler yaptı. Ev arkadaşı ise ifadesi için karakola götürüldü. İlk inceleme sonrası genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 12:50
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Anahtar Kelimeler:
üsküdarIstanbulIntihar
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