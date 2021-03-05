25 yaşındaki öğretmenin sır ölümü

Olay bugün sabah saatlerinde İstanbul Üsküdar'da yaşandı.
İlçede yaşayan ve öğretmen olarak görev yapan 25 yaşındaki Ayça Kara öğretmen sabah erken saatlerde mahalleli tarafından evinin önünde kanlar içinde yatarken bulundu.Genç öğretmenin apartmanın 4.katında ki evde bir arkadaşıyla kaldığı öğrenilirken Olayı gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.
AYÇA ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler bölgeye ulaşana kadar, oradan geçen genç bir doktor öğretmene müdahale etti. GElen ekipler yaptıkları incelemede Ayça öğretmenin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Son Güncelleme: 05.03.2021 12:50