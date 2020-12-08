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25 senede çöplük alanı cennete çevirdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Şehmus Erginoğlu yaşadığı ilçede bulunan bir çöplük alana 1995 yılından beri fidan dikiyor.66 yaşındaki Şehmus Erginoğlu şimdiye kadar 10 bin fidan dikerek çöplük alandan bir orman yarattı.

08 Aralık 2020 Salı 15:33
25 senede çöplük alanı cennete çevirdi
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Yaklaşık 60 yıl önce Mardin'e gelen Erginoğlu, 25 yıl kamyonculuk yaptı. Bu süreç içerisinde Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelere giden Erginoğlu, aynı dönemlerde Türkiye'yi de karış karış gezdi. 1995 yılından sonra kaynak suyu açıp ağaç dikmeye başlayan Erginoğlu, Mardin'de şimdiye kadar 30 bin ağaç dikti. Çöplük bölgeye de yaklaşık 10 bin fidan diken Erginoğlu, çöplük alanı ormanlık alana çevirerek vatandaşlara 'nefes' aldırdı.

Mardin'de 30 bine yakın ağaç dikti

1960 yılında Mardin’e gelen ve buraya yerleşen Kamyonculuk yaparak geçinen 66 yaşındaki Şehmus Erginoğlu 25 yıldır yaşadığı Artuklu İlçesinde çöplük halde bulunan bir alanı temizleyerek buraya fidanlar dikti. Şimdilerde küçük bir orman olan alan inanların nefes alabilecekleri bir yer haline geldi.10 bin ağaç diktiği bölgeye birde kaynak açarak kayıp olan suyu buldu.

Ağaç dikmeye Mardin’de de devam eden Erginoğlu toplamda 30 bin ağaç dikerek sürekli bu ağaçlı alanları Valiliklerin yardımıyla sulamaya devam ediyor. Diktiği ağaçlar arasında zeytin ağaçları ,ceviz, kayısı  ve çam gibi ağaçlar mevcut.

Rüyasında gördüğü her yere ağaç dikmeye çalışan Erginoğlu karşı çıkanlara ,engel olmaya çalışanlara karşı dik durarak ağaç dikmeye devam ediyor. Mardinlilerin kendini sevdiğinden bahseden yaşlı adam herkes buradaki meyvelerden gelip topluyor ve karşı çıkanın olmadığını anlatıyor. Tek bir istediği ise gelenlerin ağaçlara zarar vermemesi.

Bölgeden kendi imkanları ile bir kamyon çöp topladığını anlatan yaşlı adam tüm bakımını kendisinin yaptığını anlatan ve devletin kendisine destek verdiğini anlattı. 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:33
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Anahtar Kelimeler:
MardinOrman
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