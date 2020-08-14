2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!

Pandemi sürecin kullanımı artan intenet için çeşitli kampanyalar sürdüren operatörler, birçok içecek ve yiyecek firmaları ile anlaşarak kullanıcılarına intenet hediyeleri sunmaktadır.

Turkcel, Türk Telekom ve Vodafone operatörünü kullanan kullanıcılara intenet imkanı sunmaya başlayan son firma Pepsi oldu. Boş Yok adı altında yürütülen kampanya ile başlatılan hediye intenet kampanyasında 2,5 lt Pepsi alan kişiler, kapağın altında bulunan kodlar ile hediye intenet kazanacak. 25.000 çipten 2 GB intenete kadar birçok hediye veren Pepsi, bu hediyelerden yararlanmak isteyen müşterileri için de detaylı açıklamaları yaptı.

Boş Yok kampanyası dahilinde 2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağında bulunan kodlar ile herkes hediyelere ulaşabilecek. Kazandırio uygulamasına yüklenen kodlar sayesinde hediyelere ulaşacak kişiler, intenet hediyesinden 101 Plus oyunu jetonuna kadar birçok hediye kazanama şansı yakalayacak.

Pepsi bedava hediye intenet için koşullar: