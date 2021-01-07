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24 yaşındaki genç, odasında kendini asarak intihar etti

Gaziantep'te yaşayan Yunus Emre A.(24), kendisini odasındaki tavana iple asarak intihar etti. Gencin cansız bedeniyle karşılaşan ailesi sinir krizi geçirdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:58
24 yaşındaki genç, odasında kendini asarak intihar etti
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Olay, dün gece saatlerinde Özgürlük Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Yunus Emre A. kendisi odasındaki tavana iple asarak canına kıydı.

Ailesi cansız bedenini buldu

Saatler sonra odaya giren ailesi Yunus Emre’yi tavana asılı halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre A.’nın cesedi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 16:58
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GaziantepIntihar
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