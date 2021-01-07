24 yaşındaki genç, odasında kendini asarak intihar etti

Olay, dün gece saatlerinde Özgürlük Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Yunus Emre A. kendisi odasındaki tavana iple asarak canına kıydı.

Ailesi cansız bedenini buldu

Saatler sonra odaya giren ailesi Yunus Emre’yi tavana asılı halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre A.’nın cesedi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.