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24 yaşındaki annenin önce 4 günlük bebeği sonra kendisi virüse yenildi

Hatay'da 25 yaşındaki anne Cansu Dadük önce 4 günlük bebeğini koronavirüs yüzünden kaybetti sonra ise kendisi aynı hastalığa yenildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:32
24 yaşındaki annenin önce 4 günlük bebeği sonra kendisi virüse yenildi
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Korona virüs hastalığı genç yaşlı, çocuk yetişkin demeden can almaya devam ediyor.

Hatay'da yaşayan Cansu Düdak'a geçtiğimiz günlerde sepmton gösterdiği gerekçesiyle yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı zamanda 8 aylık hamile olan genç kadın hemen hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Düdak acil olarak doğuma alındı. Dünyaya gelen anne ve bebeği hemen yoğun bakıma alındı.

ÖNCE BEBEĞİ KAYBETTİ SONRA HAYATINI

Ancak minik bebek yaşam savaşını 4 gün sonra kaybetti. Bebeğini kaybeden anne Cansu Dadük'te bebeğinin hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra tedavi gördüğü hastaneye hayata gözlerini kapattı.

Acı haber sonrası genç kadının ailesi ve sevenleri hüzne boğuldu.

 

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
HatayKoronavirüs
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