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24 TV whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

24 TV'ye WhatsApp üzerinden video, fotoğraf ve haber göndermek isteyenler haberimizi inceleyebilir.

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:18
24 TV whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
Takip Et:

Yayınlarına güncel bir şekilde devam eden 24 TV’ye whatsapp üzerinden video, resim ve belge göndererek ihbarda bulunabilirsiniz. Bu ihbarı akşam yayınlarında canlı olarak da yapabilirsiniz. Yakaladığınız haberlerin yayınlanmasını isterseniz ana haber merkezine iletebilirsiniz. Haberler, haber değeri içeriyorsa yayınlanacaktır. 24 TV’nin whatsapp ihbar hattı telefon numarası 0542 ile başlıyor. İhbarlarınızı veya haberlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Whatsapp ihbar numarası : 0542 367 24 24



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:18
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Anahtar Kelimeler:
WhatssappÇağrıMerkezi24TV
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