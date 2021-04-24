24 Nisan vaka tablosu belli oldu! Vaka sayısı 40 bin sınırına indi

Sağlık Bakanlığı 24 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Vaka sayısı 40 bin sınırında

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 281 bini aşkın kişiye sempton gösterdikleri gerekçesiyle test yapıldı ve 40 bin 596 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

3 bine yakın kişi hastanelere yatırıldı

Toplam vefat sayısı 38 bini aştı

Korona virüs testi pozitif çıkan 2 bin 905 kişi ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için bulundukları yerleşim yerlerinde hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi saısı 339 oldu ve toplam can kaybı 38 bin 11 kişiye ulaştı.

Son verilere göre bugün 52 bini aşkın kişi hastalığı yendi ve eski sağlıklarına geri kavuştu

24 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU