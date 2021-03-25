24 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı 24 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün ülke genelinde ki hastanelerde yaklaşk 222 bin kişiye korona virüs testi yapıldı ve 29 bin 762 kişinde korona virüs tespit edildi.

Korona virüs tespit edilen bin 142 kişi ise hastalığı ağır geçirdiği gerekçesiyle hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı ise 146 oldu ve toplam vefat sayısı 30 bin 462 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı ise son açıklanan rakamlara göre bin 720 oldu.

24 MART VAKA TABLOSU