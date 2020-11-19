İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü kampanyaları

Çocuklarımızın geleceğini hazırlayan değerli öğretmenlere bazı firmalardan kampanya haberleri gelmekte ve bu kampanyalar merak konusu olmuştur. Öğretmenler günü için hangi firmalar kampanya vermektedir? 24 Kasım 2020'deki Öğretmenler Günü kampanyaları nelerdir?

19 Kasım 2020 Perşembe 20:43
24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü kampanyaları
Takip Et:

PTT Kargodan Öğretmenler Gününe Özel Kampanyalar

Bizlerin geleceği olan çocuklarımızın eğitimlerini vermek için canla başla çalışan öğretmenlere en özel günleri olan 24 Kasım Öğretmenler Gününde PTT Kargodan harika bir kampanya geldi. 30 Kasım 2020 tarihine kadar yurtiçine gönderilen APS kurye ve posta kargosu göndermelerine % 25 indirim olacaktır. Öğretmenlerin kimlik kartlarıyla ibraz etmeleri halinde bu kampanyadan faydalanabileceklerdir.

Türkiye Finans Bankasından Öğretmenler Gününde Destek Kampanyası

Türkiye Finans Bankasından da öğretmenlere özel destek paketi gelmiş bulunmaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılayacak ve hayatınızın kolaylaşmasını sağlayacak çözümler sunan özel destek paketleriyle her daim emek harcayarak hayatımıza dokunan öğretmenlere destek olmaya devam etmektedir.


Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamında aylık % 1,37’den başlayan oranlarla İhtiyaç ve Taşıt Finansmanını kullanabileceklerdir. Happy kartlarını kullanarak yapacakları e-ticaret alışverişlerinde bonus puanlar kazanabilirler. İndirimli olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İle Covit-19 tedavisi de dahil olmak üzere kendilerini güvence altına alabileceklerdir. Eğer Happy kart sahibi değilseler hemen başvurup kartlarının onaylanmasının ardından 40 lira bonus kazanma fırsatlarından yararlanabileceklerdir.

Symbol Yaşam Merkezinden Öğretmenlere Sürpriz Hediyeler

Kocaeli’de bulunan insanların buluşma ve sosyalleşme merkezi olan Symbol Yaşam Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Gününde tüm öğretmenlere hediyeler vereceğini duyurdu. 21-24 Kasım tarihlerinde danışmanlara öğretmen kimlik kartlarını göstererek bowling oynamaları bedava olacaktır.

Gaziantep Primemall AVM Öğretmenlere Büyük Sürprizleri Olduğunu Duyurdu

Gaziantep’te bulunan insanların alışveriş ve yaşam merkezi haline gelen Primemall AVM 24 Kasım Öğretmenler Gününde düzenleyeceği kampanyalar ile toplamda 24 öğretmene sürpriz hediyeler dağıtacağını duyurdu.

16-24 Kasım 2020 tarihleri arasında Primemall AVM en çok alışveriş yapan değerli öğretmenlere de sürpriz hediyeler vereceğini duyurdu.



Son Güncelleme: 19.11.2020 20:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KampanyaÖğretmenler Günü24 KasımPttTürkiye Finans BankasıPrimemall AVM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?
Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?

Popüler Haberler

24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü kampanyaları
Kızıl Elma nedir, neresidir? Türk mitolojisinde Kızıl Elma'nın anlamı
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Kasım 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Google haritalar firma adresi ekleme nasıl yapılır? 2020 Google haritalar firma ekleme
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi oyuncuları, konusu ve kadrosu
Hangi sınavlar iptal edildi?
Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu ve oyuncuları
Argan yağı nedir, ne için kullanılır? Argan yağı faydaları ve kullanımı
2020 e-Devlet askerlik yeri sorgulama işlemleri
Rüyada namaz kılamamak ne demektir? Rüyada namaz kılamadığını görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
19 Kasım 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 19 Kasım 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisindeki Ali karakteri Kimdir? Toprak Can Adıgüzel dizideki rolü ve hayatı
Market bayiliği veren şirketler? 2020 Market bayiliği alma şartları nelerdir?
Mucize Doktor dizisi Tolga kimdir? Gerçek adı ne? Mehmet Ezel Özgün oynadığı diziler
Shameless yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Shameless 11.sezon tarihi belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.