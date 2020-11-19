24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü kampanyaları

PTT Kargodan Öğretmenler Gününe Özel Kampanyalar

Bizlerin geleceği olan çocuklarımızın eğitimlerini vermek için canla başla çalışan öğretmenlere en özel günleri olan 24 Kasım Öğretmenler Gününde PTT Kargodan harika bir kampanya geldi. 30 Kasım 2020 tarihine kadar yurtiçine gönderilen APS kurye ve posta kargosu göndermelerine % 25 indirim olacaktır. Öğretmenlerin kimlik kartlarıyla ibraz etmeleri halinde bu kampanyadan faydalanabileceklerdir.

Türkiye Finans Bankasından Öğretmenler Gününde Destek Kampanyası

Türkiye Finans Bankasından da öğretmenlere özel destek paketi gelmiş bulunmaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılayacak ve hayatınızın kolaylaşmasını sağlayacak çözümler sunan özel destek paketleriyle her daim emek harcayarak hayatımıza dokunan öğretmenlere destek olmaya devam etmektedir.

Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamında aylık % 1,37’den başlayan oranlarla İhtiyaç ve Taşıt Finansmanını kullanabileceklerdir. Happy kartlarını kullanarak yapacakları e-ticaret alışverişlerinde bonus puanlar kazanabilirler. İndirimli olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İle Covit-19 tedavisi de dahil olmak üzere kendilerini güvence altına alabileceklerdir. Eğer Happy kart sahibi değilseler hemen başvurup kartlarının onaylanmasının ardından 40 lira bonus kazanma fırsatlarından yararlanabileceklerdir.

Symbol Yaşam Merkezinden Öğretmenlere Sürpriz Hediyeler

Kocaeli’de bulunan insanların buluşma ve sosyalleşme merkezi olan Symbol Yaşam Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Gününde tüm öğretmenlere hediyeler vereceğini duyurdu. 21-24 Kasım tarihlerinde danışmanlara öğretmen kimlik kartlarını göstererek bowling oynamaları bedava olacaktır.

Gaziantep Primemall AVM Öğretmenlere Büyük Sürprizleri Olduğunu Duyurdu

Gaziantep’te bulunan insanların alışveriş ve yaşam merkezi haline gelen Primemall AVM 24 Kasım Öğretmenler Gününde düzenleyeceği kampanyalar ile toplamda 24 öğretmene sürpriz hediyeler dağıtacağını duyurdu.

16-24 Kasım 2020 tarihleri arasında Primemall AVM en çok alışveriş yapan değerli öğretmenlere de sürpriz hediyeler vereceğini duyurdu.