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24 Kasım 2020 Öğretmenler günü için kampanyalar

Her sene 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü için bu sene de birbirinden avantajlı indirimler sunulmaya devam ediyor. PTT, tüm yurt kapsamındaki kargolamalarda öğretmenlere özel yüzde 25 indirim sunuyor...

06 Kasım 2020 Cuma 23:41
24 Kasım 2020 Öğretmenler günü için kampanyalar
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Tüm dünyada ve ülkemizde her 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her sene tüm öğrencilerin öğretmenleri için birleşerek hediye aldığı ve bu anlamlı günü kutladığı Öğretmenler Günü’nde bu sene de pek çok marka özel kampanyalar düzenleyecek.

PTT Öğretmenler İçin İndirim Kampanyası Düzenliyor!


Elde edilen bilgilere göre PTT Kargo, öğretmenler gününe özel bir indirim kampanyası ortaya koyuyor. PTT, öğretmenlerin yurtiçi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerine 30 Kasım tarihine kadar yüzde 25 indirim sağlayacak.

PTT’nin yanı sıra diğer markaların da ilerleyen günlerde öğretmenler gününe özel indirim kampanyaları yapacağı ifade ediliyor. Ancak şu an için bu kampanyalar yayınlanmış değil. Yayınlandığında yine sitemiz üzerindne öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.11.2020 23:41
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Öğretmenler Günü24 KasımIndirimPtt
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