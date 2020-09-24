24 Eylül tarihli atama kararları resmi gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda yapılan atama kararları 24 Eylül tarihli resmi gazete'de yayımlandı.

24 Eylül 2020 Tarihli ve 31254 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6 üniversite rektör ataması yapıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan rektör isimleri ve atandıkları üniversiteler

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN,

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat ŞINDAK,

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Tolga DEPCİ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne,Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Haşan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Türkay DERELİ atanmıştır.

Toros Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ömer ARIÖZ atanmıştır.