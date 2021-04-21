23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

23 Nisan Cuma günü korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanaca mı? İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olara önemli açıklama geldi.
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Cuma gününü de içine alacak şekilde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.
Son gelen açıklama ile birlikte ise bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 22 Nisan Perşembe günü saat: 19.00'da başlayacak ve 26 Nisan günü sabah saat:05.00'a kadar devam edecek.
Son Güncelleme: 21.04.2021 22:52