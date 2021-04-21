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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan gelen açıklamada 23 Nisan Cuma günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu ile birlikte birleştirilecek.

21 Nisan 2021 Çarşamba 22:52
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
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23 Nisan Cuma günü korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanaca mı? İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olara önemli açıklama geldi.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Cuma gününü de içine alacak şekilde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Öte yandan Türkiye geçtiğimiz Kasım ayı sonrasında korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla tanışmıştı. Süreç içinde bazı illerimizde vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamaları bazı illerimizde kaldırılsa son günlerde artan korona virüs vakaları karşısında artık ülke genelinde akşam 7 ve sabah 5 ile, Cumartesi ve Pazar günleri tam gün olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor.

Son gelen açıklama ile birlikte ise bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 22 Nisan Perşembe günü saat: 19.00'da başlayacak ve 26 Nisan günü sabah saat:05.00'a kadar devam edecek.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanSokağa çıkma Kısıtlaması
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