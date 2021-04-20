23 Nisan’da noterler açık olacak mı? 23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil mi, noterler çalışıyor mu?

İkinci kez pandemi gölgesinde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması ve Cuma günü denk gelmesi sebebiyle noterlerin açık olup olmayacağını birçok vatandaşın merak konusu oldu.

23 Nisan’da noterler açık olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bugünü heyecanla bekliyor. Milli bayramın Cuma günü olması sebebiyle ‘noterler açık mı?’ sorusu sıkça sorulmaya başlandı. 23 Nisan Cuma günü satış ve tasdik gibi işlemleri dahil bütün noter işlemleri yapılamayacak.

Noter nedir?

Noter, kanunların verdiği yetkiye dayanarak , özel veya tüzel kişilerin çeşitli belge ve işemlerine yasal geçerlilik sağlayan, yasaların belirlediği diğer görevleri yerine getiren ve kendine ait bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noterlik ise bir kamu hizmetidir.

Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin olduğu bölgede, o mahkemenin yargı çevresinde noterlik işlerini yapmak için yetkili olan bir noterlik kurulur.

Noter kaça kadar açık?

Noterler, resmi tatiller hariç hafta içi hergün saat 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında çalışırlar.