23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na birkaç gün kala, kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Soruları sık sık soruluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı…
23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?
1920 senesinde 1. Meclisin açılması ile 23 Nisan günü milli bayram olarak ilan edilmiştir. Bu doğrultuda 23 Nisan tarihi her sene olduğu gibi resmi tatil olarak kabul ediliyor. Özel sektör çalışanları için geçerli olmayan tatil hakkı, kamu kurum ile kuruluşları, devlet dairelerinde çalışanlar ve örgün okullarda eğitimini sürdüren öğrenciler için tatil ediliyor. Bu doğrultuda, bankalar da kamu kurumlarına dahil oldukları için 23 Nisan 2021 tarihinde bankalar hizmet vermiyor.
23 Nisan’da bankalar tatil mi?
23 Nisan tarihinde, her sene bankalarda resmi gün ilan edilir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dışında 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Bayramı, 19 Mayısıs Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 1 Ocak tarihlerinde de bankalar resmi tatil yaparlar.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
- Başbakanlık
- Adalet Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Ulaştırma Bakanlığı
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
- Ekonomi Bakanlığı
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- Kalkınma Bakanlığı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Hazine Müsteşarlığı
- Yargıtay
- Sayıştay
- Danıştay
- Radyo Televizyon Üst Kurulu
- Merkez Bankası
- Rekabet Kurumu
- Sermaye Piyasası Kurulu
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
- Devlet İstatistik Enstitüsü
- Emniyet Genel Müdürlüğü
- Merkezi Finans ve İhale Birimi
- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
- YÖK Başkanlığı
- Savunma Sanayi Müsteşarlığı
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
- TAPDK
- Türk Akreditasyon Kurumu
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
- Devlet Personel Başkanlığı
- İnsan Hakları Başkanlığı
- Türkiye Atom Enerji Kurumu
- TÜBİTAK
- Şeker Kurumu
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
- Gelir İdaresi Başkanlığı
- Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı
- GAP İdaresi Başkanlığı
- Özürlüler İdaresi Başkanlığı
- KOSGEB
- TİKA
- Türk Standartları Enstitüsü
- Türk Patent Enstitüsü
- Sosyal Güvenlik Kurumu
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
- Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü
- Türkiye İş Kurumu
- Özel Çevre Koruma Kurumu
- İller Bankası Genel Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
- Eximbank Genel Müdürlüğü
- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
- TRT Genel Müdürlüğü
Yukarıda yazılı olan kamu Karumlarına bağlı çalışan kuruluşlar da resmi tatil günlerinde izinli sayılmaktalar.
23 Nisan’ın önemi nedir? 23 Nisan kutlanma nedeni nedir?
23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olarak biliniyor. Bu tarihte, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı yapılmış, son zamanlarda başarısızlıklarının bedelini halka ödeten Osmanlı’dan başka yeni bir devlet kurmak için ilk temeller atılmıştır.
23 Nisan’ın önemi nedir?
Türk milletinin ulusal egemenliğini ilan ettiği bugün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bayram olarak kutlanması uygun görülen bu günün çocuklara verilmesinin sebebi de Atatürk’ün, çocukları ülkenin geleceği, yarının büyükleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mirasçıları olarak görüyor olmasıdır. Öyle ki dünyada, milli bayramı çocuklara ithaf ve armağan edilen bir başka ülke daha yoktue. Bu sebeple, 23 Nisan günü ülkeye diğer ülkelerin çocukları gelir, kutlamalar tüm dünya ülkelerinin çocuklarıyla birlikte yapılır. Okulların vesile olduğu bu ziyaretlerde, farklı milletlerden çocuklar Türk ailelerin yanında kalarak belirli bir süre geçirir. Böylelikle hem kültürler kaynaşır, hem çocuklar farklı ırkları tanımış ve sosyalleşmiş olur.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.