23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na birkaç gün kala, kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Soruları sık sık soruluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı…

23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

1920 senesinde 1. Meclisin açılması ile 23 Nisan günü milli bayram olarak ilan edilmiştir. Bu doğrultuda 23 Nisan tarihi her sene olduğu gibi resmi tatil olarak kabul ediliyor. Özel sektör çalışanları için geçerli olmayan tatil hakkı, kamu kurum ile kuruluşları, devlet dairelerinde çalışanlar ve örgün okullarda eğitimini sürdüren öğrenciler için tatil ediliyor. Bu doğrultuda, bankalar da kamu kurumlarına dahil oldukları için 23 Nisan 2021 tarihinde bankalar hizmet vermiyor.

23 Nisan’da bankalar tatil mi?

23 Nisan tarihinde, her sene bankalarda resmi gün ilan edilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dışında 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Bayramı, 19 Mayısıs Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 1 Ocak tarihlerinde de bankalar resmi tatil yaparlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Yargıtay

Sayıştay

Danıştay

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Merkez Bankası

Rekabet Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Devlet İstatistik Enstitüsü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

YÖK Başkanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TAPDK

Türk Akreditasyon Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Devlet Personel Başkanlığı

İnsan Hakları Başkanlığı

Türkiye Atom Enerji Kurumu

TÜBİTAK

Şeker Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

GAP İdaresi Başkanlığı

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

KOSGEB

TİKA

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü

Sosyal Güvenlik Kurumu

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü

Türkiye İş Kurumu

Özel Çevre Koruma Kurumu

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Eximbank Genel Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

TRT Genel Müdürlüğü

Bankaların haricinde, yukarıda yer alan tarihlerde resmi tatil yapan diğer kurumlar ise şu şekildedir:

Yukarıda yazılı olan kamu Karumlarına bağlı çalışan kuruluşlar da resmi tatil günlerinde izinli sayılmaktalar.

23 Nisan’ın önemi nedir? 23 Nisan kutlanma nedeni nedir?

23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olarak biliniyor. Bu tarihte, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı yapılmış, son zamanlarda başarısızlıklarının bedelini halka ödeten Osmanlı’dan başka yeni bir devlet kurmak için ilk temeller atılmıştır.

23 Nisan’ın önemi nedir?

Türk milletinin ulusal egemenliğini ilan ettiği bugün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bayram olarak kutlanması uygun görülen bu günün çocuklara verilmesinin sebebi de Atatürk’ün, çocukları ülkenin geleceği, yarının büyükleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mirasçıları olarak görüyor olmasıdır. Öyle ki dünyada, milli bayramı çocuklara ithaf ve armağan edilen bir başka ülke daha yoktue. Bu sebeple, 23 Nisan günü ülkeye diğer ülkelerin çocukları gelir, kutlamalar tüm dünya ülkelerinin çocuklarıyla birlikte yapılır. Okulların vesile olduğu bu ziyaretlerde, farklı milletlerden çocuklar Türk ailelerin yanında kalarak belirli bir süre geçirir. Böylelikle hem kültürler kaynaşır, hem çocuklar farklı ırkları tanımış ve sosyalleşmiş olur.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.