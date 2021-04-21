İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na birkaç gün kala, kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte cevabı…

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:40
23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Takip Et:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na birkaç gün kala, kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Soruları sık sık soruluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı…

23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

1920 senesinde 1. Meclisin açılması ile 23 Nisan günü milli bayram olarak ilan edilmiştir. Bu doğrultuda 23 Nisan tarihi her sene olduğu gibi resmi tatil olarak kabul ediliyor. Özel sektör çalışanları için geçerli olmayan tatil hakkı, kamu kurum ile kuruluşları, devlet dairelerinde çalışanlar ve örgün okullarda eğitimini sürdüren öğrenciler için tatil ediliyor. Bu doğrultuda, bankalar da kamu kurumlarına dahil oldukları için 23 Nisan 2021 tarihinde bankalar hizmet vermiyor.

23 Nisan’da bankalar tatil mi?

23 Nisan tarihinde, her sene bankalarda resmi gün ilan edilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dışında 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Bayramı, 19 Mayısıs Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 1 Ocak tarihlerinde de bankalar resmi tatil yaparlar.

Bankaların haricinde, yukarıda yer alan tarihlerde resmi tatil yapan diğer kurumlar ise şu şekildedir:

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
  • Başbakanlık
  • Adalet Bakanlığı
  • Milli Savunma Bakanlığı
  • İçişleri Bakanlığı
  • Dışişleri Bakanlığı
  • Maliye Bakanlığı
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  • Ekonomi Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Kalkınma Bakanlığı
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  • Hazine Müsteşarlığı
  • Yargıtay
  • Sayıştay
  • Danıştay
  • Radyo Televizyon Üst Kurulu
  • Merkez Bankası
  • Rekabet Kurumu
  • Sermaye Piyasası Kurulu
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Devlet İstatistik Enstitüsü
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Merkezi Finans ve İhale Birimi
  • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
  • Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
  • YÖK Başkanlığı
  • Savunma Sanayi Müsteşarlığı
  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  • TAPDK
  • Türk Akreditasyon Kurumu
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
  • Devlet Personel Başkanlığı
  • İnsan Hakları Başkanlığı
  • Türkiye Atom Enerji Kurumu
  • TÜBİTAK
  • Şeker Kurumu
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı
  • GAP İdaresi Başkanlığı
  • Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  • KOSGEB
  • TİKA
  • Türk Standartları Enstitüsü
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  • Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü
  • Türkiye İş Kurumu
  • Özel Çevre Koruma Kurumu
  • İller Bankası Genel Müdürlüğü
  • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
  • Eximbank Genel Müdürlüğü
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
  • TRT Genel Müdürlüğü 

Yukarıda yazılı olan kamu Karumlarına bağlı çalışan kuruluşlar da resmi tatil günlerinde izinli sayılmaktalar.

23 Nisan’ın önemi nedir? 23 Nisan kutlanma nedeni nedir?

23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olarak biliniyor. Bu tarihte, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı yapılmış, son zamanlarda başarısızlıklarının bedelini halka ödeten Osmanlı’dan başka yeni bir devlet kurmak için ilk temeller atılmıştır.

23 Nisan’ın önemi nedir?

Türk milletinin ulusal egemenliğini ilan ettiği bugün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bayram olarak kutlanması uygun görülen bu günün çocuklara verilmesinin sebebi de Atatürk’ün, çocukları ülkenin geleceği, yarının büyükleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mirasçıları olarak görüyor olmasıdır. Öyle ki dünyada, milli bayramı çocuklara ithaf ve armağan edilen bir başka ülke daha yoktue. Bu sebeple, 23 Nisan günü ülkeye diğer ülkelerin çocukları gelir, kutlamalar tüm dünya ülkelerinin çocuklarıyla birlikte yapılır. Okulların vesile olduğu bu ziyaretlerde, farklı milletlerden çocuklar Türk ailelerin yanında kalarak belirli bir süre geçirir. Böylelikle hem kültürler kaynaşır, hem çocuklar farklı ırkları tanımış ve sosyalleşmiş olur. 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bankalar23 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlere resmi tatillerde ek ders ücreti verilir mi? Öğretmenler 23 Nisan ek ders ücreti alacak mı?
Öğretmenlere resmi tatillerde ek ders ücreti verilir mi? Öğretmenler 23 Nisan ek ders ücreti alacak mı?
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları

Popüler Haberler

Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Green card başvurusu nereden yapılır? Pasaport olmadan green card başvurusu yapılır mı?
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisi Ayşe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hira Su Yıldız kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kağıt Ev Mert'in el parmakları neden yok, neden eksik?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Nisan 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.