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23 Nisan şiirleri En güzel 2,4,6 kıtalık 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı yaklaştıkça öğrenciler şiirleri araştırmaya başladı. Pek çok kişi, 23 Nisan şiirleri en güzel 2, 4, 6 kıtalık şiirler başlıklarını merak ediyor.

16 Nisan 2021 Cuma 12:22
23 Nisan şiirleri En güzel 2,4,6 kıtalık 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının gelmesine sayılı günler kala öğrenciler şiir araştırmalarına başladı. Milli Bayramlarımızdan en değerlilerinden birisi olan 23 Nisan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. Araştırılanlar arasında 2, 4 ve 6 kıtalık şiirler yer alıyor.

En güzel 23 Nisan şiirleri

Bizim Bayramımız

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

23 Nisan Günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

23 Nisan 3 kıtalık şiir

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

23 Nisan 2 kıtalık şiir

Şu 23 Nisanda,

Doğdu Millet Meclisi.

İşte o gün her yanda,

Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,

Kutlayalım sevinçle,

Egemenlik de yaşar,

Hep verirsek el ele.

23 Nisan 1 kıtalık şiir

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

23 Nisan

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 12:22
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanUlusal Egemenlik Ve çocuk Bayramışiirler
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