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23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebi ile, sokağa çıkma yasağı 22 Nisan akşam saat 19.00 itibari ile başlayacak. 3 gün sürecek yasakta, bakkal ve marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağında, marketler hizmet verecek mi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:01
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
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23 Nisan’da marketler açık olacak mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı haberi son dakika ile geldi. Fakat bakkal,market,kasap,kuruyemişçiler açık olacak. 3 gün sürecek olan yasak hakkındaki genelge tüm şehirlere verildi. 

23 Nisan’da marketlerin çalışma saatleri belli mi? Marketler açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği kısıtlama ile ilgili olan genelgede tüm detaylar yazıldı. Buna göre market ve bakkallar 3 gün olarak kısıtlama süresinde açık olacak. Bakanlığın yazısında hafa sonunda 10.00 – 17.00 saatlerinde açık olan bakkal,market, kasap, manav ve kuruyemişçiler şehirlerarası seyehat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan tarihinde tamamen uygulanacak. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağının perşembe günü başlayacağı bildirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda her yer resmi tatil. Bu sebeple yasak 22 Nisan akşam saat 19.00’da başlayacak. 26 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’da bitecek.




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:28
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanMarketSokağa çıkma Yasağı
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