23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları

23 Nisan Cuma mesajları

İslam aleminde cuma günü mübarek gündür. Müslüman kardeşler arası kuvvetlerin bağlanmasıdır. Bütün Müslüman ülkelerde cuma günü öğle namazı ile birlikte cuma namazı kılınmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, SMS ile cuma mesajı yollanmaktadır.

Cuma gününün önemi

Cuma, müminlerin bayramıdır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: ‘cumartesi günü Yahudilere, pazar günü nasaraya verildiği gibi cuma günü de Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlarda hayır, bereket, iyilik vardır’ buyurmuştur. Cuma günü ibadetle geçiren Müslümanlara 2 kat sevap yazılır. Öyle ki cuma günü ibadetlerle geçirmeli, günahlardan uzak durmalıyız.

Hadisi Şeriflerde buyruluyor ki: ‘cuma günü selametle geçerse diğer günlerde selametle geçer.’ Cuma günü gusül alanın günahları af olunur.

Cuma mesajları

*Allah’ım her daim şükredenlerden, bugün dua edenlerden, cennetinde gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

*Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan Allah’a sığın ki nefsin seni değil, sen nefsini yakasın. Cumanız mübarek olsun.

*Cuma günü hürmetine ülkemize barış, huzur, sevgi getirsin. Bu cuma yeniden dirliğimize, birliğimize vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.

*Alemlerin Rabbi olan Allah’ım! Kıldığım namazı kabul eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadeti Kelime-i Tevhidi söylememi nasip eyle. Vefat edenlerime af ve mağfiret eyle. Bizleri rahmetinden mahrum bırakma. Hayırlı cumalar.

*Allah’ın rahmeti, selamı üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.

*Duaların kabul olacağı bir an vardır cuma gününde. Cuma’nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Rabbim cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul eylesin. Hayırlı cumalar.

*Sağlığımız daim, kazancımız bereketli, evlerimiz huzurlu, dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Cumanız mübarek olsun.

*Bu mübarek günde Allah, dilimizi duasız dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

*Rabbim, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevgiyle dolup taşan kalpler ver. Cumanız mübarek olsun.

*Ve zaman usulca fısıldadı: ‘Rabbine bırak’ Hayırlı cumalar.

*Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında Kelime-i şehadeti, ahirette cenneti, cennetinde cemalini göstermeyi nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun.

*Kalbinizde geçen tüm dualar dilinizde âmin olarak dökülsün. Hayırlı cumalar.