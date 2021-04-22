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23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Vatandaşlarımızın beklediği yasak geldi mi? 23 Nisan 2021 genelgesi yayınlandı. Günlerdir beklenen 23 Nisan Cuma günü hakkında merak edilenler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye’nin beklediği kapanma 3 gün olacak. Vatandaşlarımızın merak ettiği ise marketlerin açık olup olmayacağı. İşte halkımızın 23 Nisan genelgesinde açıklanan 3 günlük kapanma hakkında merak edilenler haberimizde

22 Nisan 2021 Perşembe 00:23
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
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23 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulamasında gözler 23 Nisan Cuma gününün de bu kısıtlamaya dahil olup olmayacağıydı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilimiz için yayınlanan genelge de ’23 Nisan sokağa çıkma yasağı’ ile ilgili genelge gönderildi.

Ülkemizin belirlemiş olduğu yasak günlerinde marketlerimizin çalışma saatleri de aynı şekilde 23 Nisan Cuma günü için geçerli sayıldı. Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan market, bakkal, manav ve kuruyemiş gibi hizmet veren sektörler açıklık belirli saatler arasında devam edecek.

Cuma, cumartesi, Pazar günlerinin tam kapanma olacak. Sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00 de sona erecek.

Bunların yanı sıra merak edilen bir diğer husus da seyahat oldu. Şehirlerarası seyahat yasağı da her hafta olduğu gibi bu yasakta da devam ediyor.

Bundan önce yayınlanan genelge de ise, ‘Sokağa çıkma yasağında sürelere uygun şekilde bütün iş yerlerinde (belirtilen iş yerleri hariç) çalışma saatleri hafta içi, 07.00-18.00 arası olarak belirtilecek. Marketler ise saat 10.00’da açılabilir.’ denildi.

Fakat İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul’da ki zincir marketlerin 17.30 da halkımıza hizmeti keseceğini belirtti.




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:23
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23 NisanYasakKısıtlamaKapanma
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