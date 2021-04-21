23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının gelmesine sayılı günler kala öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ramazan boyunca uygulanacak Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu tam kısıtlama olurken 23 Nisan Cuma günü yasağın durumu merak edilmeye başlandı.

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kabine toplantılarında önemli kararlar alınırken en dikkat çeken karar hafta sonlarında ki tam kapanma oldu. 23 Nisan’da kutlama yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek tavsiye kararları ile konunun netlik kazanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda 2 haftalık kısmı kapanma sonrasında vaka sayılarında düşüş olmazsa daha sert tedbirlerin alınabileceği açıklanmıştı.