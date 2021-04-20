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23 Nisan Cuma PTT şubeleri açık mı? 23 Nisan Cuma günü PTT çalışacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar 23 Nisan’ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle hangi kurumların kapalı olduğunu araştırıyor. Peki 23 Nisan 2021 Cuma günü PTT açık olacak mı? İşte detaylar…

20 Nisan 2021 Salı 23:32
23 Nisan Cuma PTT şubeleri açık mı? 23 Nisan Cuma günü PTT çalışacak mı?
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Her yıl büyük bir çoşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, bu yıl pandemi sebebiyle daha sade bir şekilde kutlanması bekleniyor. 23 Nisan günü resmi tatil nedeniyle bazı kurumlar kapalı olacak. 

23 Nisan 2021 PTT açık mı?

23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil sebebiyle PTT kapalı olacak. Bunun yanında bankalar, okullar ve devlet daireleri de hizmet vermeyecek.

PTT’den hangi işlemler gerçekleştirilir?

23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuş olan PTT, haberleşme ihtiyacını gidermek için kurulmuştur. 2013 senesinde mecliste onaylanan tasarı ile anonim şirketi olan kurum, başbakanlığa bağlıdır.

PTT aracılığıyla mektup veya posta gönderimi, taahütlü gönderiler, telgraf, havale, hesap işlemler, efektif işlemler, fatura ödemeleri, vergi ve ceza ödemeleri gibi birçok işlem yapılır. Ayrıca maaş ve yardım ödemeleri, yurt içi ve yurt dışı kargo işlemleri gibi diğer önemli hizmetler de gerçekleştirilmektedir.




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:32
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