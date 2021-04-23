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23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, eczaneler kaça kadar açık olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke çapında kutlanıyor. Resmi tatil olan bu günde vatandaşlar eczaneler açık mı, eczaneler saat kaçta açılıp kapanıyor sorularını merak ediyor.

23 Nisan 2021 Cuma 16:08
23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, eczaneler kaça kadar açık olacak
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke çapında kutlanıyor. Resmi tatil olan 23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geldi ve hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına Cuma günü de dahil edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 23 Nisan Cuma günü ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bildirildi.

Bu açıklamanın ardından eczaneler açık olacak mı, kaça kadar açık ve mesai saatleri merak konusu oldu.

23 Nisan eczaneler açık mı?

Artan koronavirüs vakalarının ardından kısmi kapanma karar alındı. Kısmi kapanma kararı kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise eczaneler kapalı oluyor. Bu tarihlerde sadece nöbetçi eczaneler açık oluyor. 23 Nisan Cuma günü de yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.




Son Güncelleme: 23.04.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
Eczane23 Nisan
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