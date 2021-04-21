23 Nisan 2021 vergi daireleri çalışacak mı, açık mı? 23 Nisan vergi daireleri kapalı mı?

23 Nisan’da vergi daireleri kapalı mı olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda vergi dairelerinde işi olanlar, o tarihte açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu tarihte vergi daireleri hizmet verecek mi? En çok merak edilen konulardan biri 23 Nisan’da vergi dairelerinin açık olup olmayacağı oldu.

23 Nisan’ın anlamı nedir?

23 Nisan 2021 hangi güne denk geliyor?

23 Nisan 1920, Türk halkının iradesini gösteren Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu ve Türk halkının egemenliğini kanıtladığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk, bu günü dünya çocuklarına armağan etmiştir.

Cuma gününe denk gelmektedir.

23 Nisan tarihinde vergi daireleri açık olacak mı?

Gelir Dairesi Başkanlığı hizmetinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren vergi daireleri, cuma günü kutlanacak 23 Nisan'da hizmet vermeyecek. Yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve arefe günlerinde, bunun yanı sıra 1 Ocak, 1 Mayısıs, 19 Mayısıs,29 Ekim,30 Ağustos,15 Temmuz ve 23 Nisan tarihlerinde, dini ve milli bayramlarda vergi daireleri çalışmayacak.

22 Nisan yarım gün tatil mi?

23 Nisan’ın kutlanacağı cuma gününden bir gün önce, yani 22 Nisan perşembe günü Covid-19 sebebi ile yarım gün tatil olmayacak.