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23 Nisan 2021 vergi daireleri çalışacak mı, açık mı? 23 Nisan vergi daireleri kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği kutsal bir gündür. Bayram olarak kutlanan bu günde vergi dairelerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Vergi dairelerinde işi olan vatandaş, 23 Nisan tarihinde vergi dairelerinin hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Vergi daireleri 23 Nisan'da açık olacak mı? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:03
23 Nisan 2021 vergi daireleri çalışacak mı, açık mı? 23 Nisan vergi daireleri kapalı mı?
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23 Nisan’da vergi daireleri kapalı mı olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda vergi dairelerinde işi olanlar,  o tarihte açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu tarihte  vergi daireleri hizmet verecek mi? En çok merak edilen konulardan biri 23 Nisan’da vergi dairelerinin açık olup olmayacağı oldu. 

23 Nisan’ın anlamı nedir?

23 Nisan 1920, Türk halkının  iradesini gösteren  Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu ve Türk halkının  egemenliğini kanıtladığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk, bu günü dünya çocuklarına armağan etmiştir. 

23 Nisan 2021 hangi güne denk geliyor?

Cuma gününe denk gelmektedir.

23 Nisan tarihinde vergi daireleri açık olacak mı?

Gelir Dairesi Başkanlığı hizmetinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren vergi daireleri, cuma günü kutlanacak 23 Nisan'da hizmet vermeyecek. Yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve arefe günlerinde, bunun yanı sıra 1 Ocak, 1 Mayısıs, 19 Mayısıs,29 Ekim,30 Ağustos,15 Temmuz ve 23 Nisan tarihlerinde, dini ve milli bayramlarda vergi daireleri çalışmayacak.

22 Nisan yarım gün tatil mi?

23 Nisan’ın kutlanacağı cuma gününden bir gün önce, yani 22 Nisan perşembe günü Covid-19 sebebi ile yarım gün tatil olmayacak. 




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanVergi Dairesi
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