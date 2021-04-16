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23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu senede Covid-19 virüsünün gölgesinde kalacak. Vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 23 Nisan'ın da yasağa dahil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 23 Nisan'da kısıtlama var mı? 23 Nisan'da yasak var mı?

16 Nisan 2021 Cuma 17:07
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cuma gününe denk geldiği için Covid-19 tedbirleri kapsamında  sokağa çıkma yasağına dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelge kapsamında 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 19.00 itibari ile sokağa çıkma yasağı başlayacak. Yasak 26 Nisan 05.00’den sonra bitecek.

23 Nisan’da kısıtlama var mı?

Covid-19 salgını nedeni ile 23 Nisan’da büyük çaplı kutlamaların yapılması beklenmiyor. Lakin il ilçe bazında protokollerin bayrak törenlerine katılması bekleniyor Devlet erkanının ise Anıtkabir’e gitmesi beklenirken TBMM binasında özel oturum yapılması da bekleniyor.

23 Nisan’ın önemi

23 Nisan 1902 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. İlgili tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da ise Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. UNESCO, 1979 senesini “Çocuk Yılı” olarak kabul ettikten sonra ülkemiz 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları ile kutlamaya başladı. O sene yapılan kutlamaya 6 ülke katılırken, yıllar geçtikçe bu gün tüm dünyada kutlanan bir uluslararası bayram oldu.

İsmi nereden geliyor?

23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasının nedeni 1920 yılının 23 Nisan’ın da TBMM’nin açılmasıdır. Milletvekillerinin belirlenmesi ve Ankara’ya gelmeleri kısa zaman içinde olmuştur. Bunun üzerine Atatürk, Ankara’da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan bildiri ile 19 Mart 1920 tarihinde Milletvekili seçimleri başlamıştır. Daha sonra 21 Nisan’da Atatürk’ün genelgesi ile meclisin açılma tarihi bildirildi. Bunun yanı sıra Milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi istenmiştir. Bunun üzerine 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. İlk kez o gün yapılan toplantıya 337 milletvekilinden yalnızca 115 katılabildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın rotaya çıkmasında 3 farklı bayramın etkisi vardır. Çocuk Bayramı tamamı ile farklı bir kavram olarak geliştirilmiştir. Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramı ayrı iken sonradan birleşmiş ve o ikisine Çocuk Bayramı da katılmıştır.

23 Nisan Çocuk Bayramı TBMM’nin açılması ile ilişkili olsa da tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiştir. 1981 Yılına kadar da bu şekilde devam etmiştir. 23 Nisan Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1927 tarihinde Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin şimdiki Çocuk Esirgeme Kurumu’nun o günğ Çocuk Bayramı olarak ilan etmesi ile başlamıştır. Aslında cemiyetin 23 Nisan’a ilişkin çalışmaları çok daha önce başlamıştı. Bu kurum 23 Nisan 1923 tarihinde milli bayramlar için pullar bastırmış ve satmıştır. 23 Nisan 1924 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde “Bugün Yavruların Rozet Bayramıdır” ibaresi yayınlanmıştır. 23 Nisan 1926 tarihinde yine aynı gazetede “23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür” başlıklı yazı yer almıştır. Yazılan bu yazda cemiyetin bu günü çocuklar için olduğunu ve para kazanan herkesin cemiyete çocuklar için bağış yapması gerektiğini belirtmiştir.

23 Nisan’ın anlam ve önemi

Bu günün ayrı bir anlam ve önemi vardır. Bütün önemlerinin en önünde 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılması vardır. Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde, 23 Nisan gününü bayram olarak kullanılması kararını verilmiştir. 5 sen sonra da 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan edilmiş ve 23 Nisan 1929 tarihinde ilk kez kutlanmıştır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan ederek bu güne ayrı bir anlam ve önem kazandırmıştır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözünden yola çıkılarak milletimiz yok olma mücadelesi vermiş, egemenlik hakkını kendi eli ile kazanmıştır. Yedi düvele Türk Milletinin kendi kendini yönetebileceğini göstermiştir. 23 Nisan bizlere Cumhuriyet ve parlak bir istikbal ve istiklal kazandırmıştır.

Milli bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın temelinde Atatürk’ün milli egemenlik ilkesi yer almaktadır. 23 Nisan, millet iradesinin her şeyin üstünde olduğu ifade edilir.

Şuan hala kutladığımız bu bayrama kırktan fazla ülke katılmaktadır. Bu bayram, insanlar arasında sevgi, kardeşlik, dostluk bağlarını geliştirmeye de katkı sağlamıştır. Milli bayramımız her yıl ortalama kırkın üstünde ülkede kutlanmaktadır. Dünya üzerinde çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilan edildiği yıldan beri yurtdışındaki temsilciliklerinde, her evde, okulda kutlanmaktadır. Milli birliğimizin kenetlendiğini göstermektedir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e göre çocuklar bir millettin geleceğidir. Atatürk, onlara duyduğu sevgi, minnet ve umuttan dolayı onlara 23 Nisan Bayramını hediye etmiştir.

Atatürk buna ilişkin şunları söylemiştir:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da millettin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:07
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Anahtar Kelimeler:
23NisanKoronavirüsKısıtlamaYasak
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