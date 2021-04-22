23 Nisan 2021 Cuma namazı bu hafta camilerde kılınacak mı? 23 Nisan cuma namazı saatlerinde yasak var mı?

Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da Cuma gününe gelerek sorulara neden oldu. Tam kapanma ilan edilen 23 Nisan gününe sayılı saatlerimiz kaldı. Vatandaşlarımızın merak ettiği 23 Nisan Cuma günü Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı oldu. Bunun üzerine araştırmalara başlayan vatandaşlarımız merakla haberleri bekliyor.

23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağında Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı bu hafta camilerde yerini alacak mı?

Bütün dünyayı elen alan koronavirüs bu yılda devamlılığını sürdürüyor. Bu nedenle Ulu Önderimizin çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe geldiğinden hafta sonu yasağına dahil edildi. Merak edilen diğer husus da 23 Nisan da camilerin açık olup olmayacağıdır.

Bütün yasaklara ve kısıtlamalara rağmen 23 Nisan Cuma günü camilerimiz açık olacaktır. Vatandaşlarımızın Cuma namazı merakları da sonlandırılıyor ve herkes evinin yakınındaki cami de ibadetini yerine getirip Cuma namazını kılabilecek.