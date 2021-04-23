23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati

Müslümanların bayram günü olan Cuma gününde Cuma namazı kılınmaktadır. Her Müslüman için farz kabul edilen Cuma namazı öğlen vaktinde kılınır. Öğle ezanı kaçta okunuyorsa Cuma ezanı da o vakitte okunmaktadır.

23 Nisan Cuma namazı saat kaçta kılınır?

Cuma namazı vakti çok merak edilmektedir. Cuma vakti sela okunduktan az bir zaman sonra imam sohbet yapabilir. Genelde her camide imamlar cuma selasından sonra vaaz vermektedir. Camiye erkenden gidip vaazı dinlenebilir. Cuma namazı vakti sürekli değişiklik gösterirken bazı illere göre Cuma Namazı vakti şu şekildedir:

İstanbul Cuma Namazı Vakti: 13:07

Ankara Cuma Namazı Vakti: 12:52

İzmir Cuma Namazı Vakti: 13:15

Bursa Cuma Namazı Vakti: 13:07

Konya Cuma Namazı Vakti: 12:53

Antalya Cuma Namazı Vakti: 13:01

Van Cuma Namazı Vakti: 12:10

Trabzon Cuma Namazı Vakti: 12:25

Düzce Cuma Namazı Vakti: 12:59

Bolu Cuma Namazı Vakti: 12:57

Tüm şehirlerin Cuma namazı vaktini öğrenmek için tıklayınız.

Cuma selası nasıl okunur?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınmaktadır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekât olarak kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınmaktadır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okuduktan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici bir konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cuma’nın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okumaktadır. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanır.

Cuma Namazı kimlere farzdır?

Cuma namazının farz olması için kişi: