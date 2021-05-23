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23 Mayıs koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Gelen haberler sevindirici

Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından güncel korona-virüs tablosunu yayınladı. Vaka sayılarında düşüş sürerken ölüm sayısındaki değişiklikler merakla bekleniyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 20:11
23 Mayıs koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Gelen haberler sevindirici
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Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Mayıs 2021 tarihli korona-virüs durum tablosu paylaşıldı. Salgının başından bu yana güncel veriler ile vatandaşlara sunulan veriler her gün merakla bekleniyor. Paylaşılan korona-virüs tablosunda; vaka sayıları, vefat sayıları, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarının yanından güncel test oranları da paylaşıma sunuluyor.

23 MAYIS KORONA-VİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM 

Günlük olarak açıklanan korona-virüs tablosunda, tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşme sürecinde vaka sayılarında gerçekleşen değişimler merakla bekleniyor. Bugün açıklanan verilere göre 210.291 test yapılırken yapılan testlerden 7.839 yeni vaka sayısı kayıtlara geçerken ölen sayılarında uzun zaman üstüne ilk kez ölüm sayısı 200 kişinin altına indi. Bugün ölen kişi sayısı 197 olarak tabloda yer aldı.

İyileşen ve karantinası biten kişi sayısı bugün 14.472 kişi olarak toplam iyileşen sayısı 5.013.111 kişiye yükseldi. Açıklanan tabloda hasta sayısı 835 kişi olarak veri tablosuna kaydedildi.

22 MAYIS KORONA TABLOSUNDA VERİLER NASILDI

Dün açıklanan verilerde Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 korona-virüs testi yapılmıştı yapılan testlerde 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı.Ölüm sayısı ise  231 kişi olarak kayıtlara geçerken hasta sayısı 835 oldu. Ağır hasta sayısı 1876 olurken 14 bin 472 kişinin Covid-19 vakasının tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. 


Son Güncelleme: 23.05.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs23 Mayıs
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