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23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında dikkat çeken yükseliş

Sağlık Bakanlığı 23 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 26 bin 182 olurken, 138 kişi hayatını kaybetti.

23 Mart 2021 Salı 23:59
23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında dikkat çeken yükseliş
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Sağlık Bakanlığı az önce resmi intenet sitesi üzerinden 23 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

VAKA SAYISI 26 BİNİ AŞTI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde ki sağlık kuruluşlarında 211 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapıldı. 26 bin 182 kişinin test sonuvcu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan bin 6 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

CAN KAYBI 138

Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 138 olarak açıklandı ve toplam can kaybımız 30 bin 316 olarak kayıtlara geçti.

23 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 23.03.2021 23:59
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23 MartKoronavirüs Vaka TablosuVaka Tablosu
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