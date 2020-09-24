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23 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Milli Piyango tarafından düzenlenen 23 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Her geçen gün daha da büyüyen ikramiyenin kazanılıp kazanılmadığını öğrenmek için sorgulama yapılması gerekiyor…

24 Eylül 2020 Perşembe 00:54
23 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
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Çılgın Sayısal Loto macerası devam ediyor. Her geçen gün daha da çoğalan Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanmak için binlerce insan şansını deniyor. Çekilen rakamları tutturmak için tahminler yapılmaya devam ediyor. Son olarak 63 milyon TL’ye kadar ulaşan dev ikramiyenin elde edilmesi için şansını deneyen vatandaşlar 23 Eylül tarihinde çekilen rakamların hangileri olduğunu merak ediyorlar.

23 Eylül Sayısal Loto Sonuçları


23 Eylül tarihinde Milli Piyango Online ile gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sonrasında elde edilen sayılar aşağıdaki gibi oldu.

  • 5, 6, 14, 21, 31, 90 ve joker 11

Sayıları kimsenin bulamaması nedeniyle ikramiye bir sonraki çekilişe devredildi. Toplam ikramiye tutarı ise 64.392.000 TL’ye kadar çıkmış oldu.

Sayısal Loto Sonuç Sorgulama

Sayısal Loto sonuçlarının sorgulanabilmesi için intenet adresi kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda kullanılması gereken resmi sorgulama ekranının intenet adresi yer almaktadır.



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:54
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Anahtar Kelimeler:
Sayısal Lotoşans
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