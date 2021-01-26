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22 yaşındaki Üniversite öğrencisi işe alındığı gün kazada hayatını kaybetti

Sakarya Serdivan ilçesinde yaşayan Altun ailesinin tek çocukları olan 22 yaşındaki Hakan Altun yeni işine alındığı dün geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

26 Ocak 2021 Salı 20:41
22 yaşındaki Üniversite öğrencisi işe alındığı gün kazada hayatını kaybetti
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22 yaşındaki Bir gencin hayatını kaybettiği feci trafik kazası dün Sakarya Erdivan'da yaşandı.

Dün akşam kısıtlamaya saatlerde kala  Cemal Sızmaz'ın sürücüsü olduğu kamyon yolda seyir halindeyken freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen 22 yaşındaki Hakan Altun'un kullandığı araç ile Eray Demircan'ın kullandığı bir başka araca çarptı ve Altun'un aracının üzerine devrildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kullandığı aracın altında kalan ve sıkışan 22 yaşındaki Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

İŞE ALINDIĞI GÜN KAZA YAPTI

Öte yandan bugün acı bir detay ortaya çıktı. Altun ailesinin tek çocuğu olan 22 yaşındaki Hakan Altun'un dün bir iş yerinde üniversite stajını tamamldığı ve bir araç firmasıyla görüşmesinde işe alındığı öğrenildi. Dün işe alındığını öğrenen Altun ise bugün iş başı yapacaktı.

22 yaşındaki gencin cenazesi bugün önce baba evine getirildi ve ardında da toprağa verildi. Cenazeye katılan tüm sevenleri ayakta durmakta zorlandı. Altun'un annesinin ise kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

 

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaSerdivanTrafik Kazası
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