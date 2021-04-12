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22 Nisan Perşembe tatil mi? 23 Nisan resmi tatil ne zaman başlıyor?

22 Nisan 2021 Perşembe günü tatil var mı? 23 Nisan resmi tatili ne zaman başlayacak? 23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil mi? Herkes tarafından merakla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 23 Nisan Cuma gününe denk gelmesinden dolayı 22 Nisan Perşembe gününde de tatil olmadığı ve 22 Nisan Perşembe gününde yarım gün tatil olup olmadığı merakla araştırılıyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:43
22 Nisan Perşembe tatil mi? 23 Nisan resmi tatil ne zaman başlıyor?
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Herkes tarafından merakla araştırılan konular arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramından önceki gün olan 22 Nisan 2021 Perşembe günü tatil olup olmadığı gündem konusu oldu.

22 Nisan 2021 Perşembe günü tatil var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için herkesin heyecanı doruklarda. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Bayramının resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi bayram olarak kabul edilmesinden dolayı resmi törenlerle kutlamalar yapılmaktadır. Bu törende İstiklâl Marşı okunarak saygı duruşunda durulur.

23 Nisan tatil mi?

2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cuma gününe denk gelmesiyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen resmi açıklamada yine her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 23 Nisan günü resmi tatil olarak kutlanacaktır.

22 Nisan günü tatil mi?

23 Nisan’ın resmi tatil olarak kutlanmasından dolayı 22 Nisan Perşembe günü tatil yoktur.

23 Nisan’ın önemi!

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihin 5 yıl ardından 23 Nisan 1929’de Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1979 yılında yine ilk olarak altı ülkenin atılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu milli bayramımıza, ortalama olarak her sene kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılım sağlamaktadır. Dünya çapında çocuklarına bayram armağan eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her sene yurtta ve yurtdışında yer alan temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizi kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara hediye etmiştir. Tarihimizi gurur dolu sayfalarının yeni nesiller tarafından öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinç ve düşünceyle yetiştirilmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli bir vesiledir.




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:43
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