22 Nisan 2021 Perşembe yarım gün tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşması ardından 22 Nisan 2021 tarihinin yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan resmi tatil olarak kutlanırken 22 Nisan 2021 tatil değildir.

23 Nisan, 1920 tarihinde 1. Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan etti. Tüm dünyaya kardeşlik mesajı verilirken 23 Nisan tarihi çocuklar için büyük önem arz etmektedir. Bu günlerde okullarda ve sokaklarda Türk bayrakları yer alırken Türk Cumhuriyeti için milli birliğimizin kenetlendiği gündür.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ise 1924 23 Nisan gününü bayram kutlaması olarak karar verdi. Atatürk bu bayramı çocuklara 1929 yılında ilan ederken ilk kez de bu zaman çocuk bayramı kutlandı. Sadece ülkemizde değil farklı ülkelerden de misafir çocuklar gelerek kutlanan bayramımız 1976 yılında altı ülkenin katılımı ile coşkuyu arttırdı. Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı ile çocuklara hediye edilip kutlanan tek ülke Türkiye’dir.

23 Nisanın yaklaşmasıyla beraber büyüyen coşku, heyecan ve çeşitli hazırlıklar çocuklarımızı da okul hayatında ve evlerinde süslemelere davet ediyor. Bayramımız olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl ülkemizde bütün okullarda, kurumlarda, evlerimizde heyecanla kutlanır. Çocuklar şiirleri, şarkıları ile birlikte törenlere katılarak istiklal marşımız söylenip bütünlüğümüzü devam ettiririz.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğumuz paha biçilmez güvenin ve fazlaca gösterilen sevginin göstergesi olarak, ülkemizin bayramı olan 23 Nisan gününü çocuklara hediye ederek ülkemize bayram coşkusunu yaşattı. Yıllardan beri süren ve gün geçtikçe heyecanını koruyan ülkemize gurur kaynağı olan bayramımız ileri zamanlara hediyemiz olarak devamlılığını sürdürecek.