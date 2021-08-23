22 Ağustos 2021 Pazar günlük burç yorumları belli oldu

Astroloji uzmanları 22 Ağustos 2021 Pazar gününün heyecanla beklenen günlük burç yorumlarını duyurdu. Günlük hayatlarında bu yorumları oldukça dikkate alan milyonlarca insan ise burçları bugünde neler beklediğini öğrenmek için intenete yöneldi. Peki Astroloji uzmanları burçlar için ne gibi yorumlarda bulundu?

22 Ağustos 2021 Pazar Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Sevdiklerini koruma içgüdüleri koç burcu için bugün beklenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu sorunları engellemek adına yapılması gereken ilk şey çevredeki bütün konuların çok fazla kafaya takılmamasıdır. Bunun yanında gün içinde art arda gelen olaylar ve karşılaşmalar koçların oldukça şaşırmasına neden olacak.

Boğa Burcu

Gün içindeki her probleme koşmaya çalışmaktan bitap düşen boğaların bu tavrı onların yorgunluğunu iyice arttıracak. Boğa kadını ve erkeği bu yorgunluktan kurtulmak için olayları akışına bırakmayı öğrenmeli ve olmayan işleri daha fazla zorlamamaları gerekmektedir.

İkizler Burcu

Haftalarca ilgi duydukları ve adımlar attıkları kişilerden sonunda romantik geri dönüşler alacak olan ikizler, bugünün şanslı burçlarından birisi olacak. Bu aşk haberlerinin gelmesi ile beraber oldukça şaşıracak olan ikizler kadını ve erkeğinin günü oldukça aşk dolu geçecek.

Yengeç Burcu

Yengeçlerin içinde bulundurdukları tedirginlik duygusu günün tamamına etki edebilir. Planların bozulması, işlerde problem çıkması, düşünülen konuların olması gerektiği gibi gerçekleşmemesi yengeçlerin içinde bulunan tedirginlik ateşini daha da körükleyebilir. Olaylara rahat bir bakış açısı ile bakılması ve olayların akışına bırakılması takdirde bu tedirginlik ateşi de yavaş yavaş sönecektir.

Aslan Burcu

Özgüven ve girişken karakterleriyle bilinen aslanlar için bugün karşılarına zorlu bir rakip çıkabilir. Arkadaşlarıyla yaşadıkları küçük tartışmalar sebebiyle gergin günlerden geçen aslan erkeği ve kadını yaşanan olumsuz tartışmaların kapanması için tartışmaları daha fazla uzatmayacak. Öğle saatlerine karşı gelen olumlu maddi gelişmeler aslanlar için günün iyi haberi olacak.

Başak Burcu

Terazi Burcu

Akıllarında büyüttükleri stres ve gerilim nedeniyle karşılarına çıkan konuları oldukça büyüten başaklar, derin bir nefes alıp düşündükleri zaman bu problemlerin aslında o kadar da büyük olmadığını fark edecekler. Hatta bu konulardan bazıları o kadar küçük olacak ki ortaya çıkmasıyla çözülmesi bir olacak.

Hayatlarında yeniliklere oldukça yer veren ve her gün sürekli yeni işlere girişen teraziler maalesef bu olumlu özelliğini iş hayatına yansıtamıyor. Çalıştıkları yerlerdeki kıdemli çalışanlarla ve yakın çalışma arkadaşlarıyla yaşadıkları fikir alışverişleri sonrasında yenilik prensibini iş ortamına da taşıyan teraziler üretkenliklerini hat safhaya çıkaracak.

Akrep Burcu

Akrepler için aşk hayatlarında üst üste iyi haberler alacağı bir gün olacak olmasının yanı sıra hayatın diğer alanlarında da güzel gelişmeler yaşanacak. Akıllarında dolaşan ilham perilerinin işlerini güzel yapmasıyla beraber akrepler için bugün oldukça üretken ve olumlu sonuçlarla dolu bir gün olacak.

Yay Burcu

Yay burcu erkeği ve kadınının içleri bugün vücutlarına sığmayacak. Her şeyi yapabilecek olan enerjileri sayesinde her işe koşmak isteyecek olan yaylar bu enerjilerini yakın arkadaşlarına ve ailelerine harcayarak onlarla bağını iyice pekiştirecek. Araları bozuk olan yayların imdadına da yine bu enerji yetişecek ve bu sorunu çözecek.

Oğlak Burcu

Eşleriyle yaşadıkları tartışmalar sebebiyle sorunlu günler geçiren oğlaklar bu sorunları ortadan kaldırmak için karşılıklı anlayışa güveniyor. Birbirlerinin düşüncelerini dinleyecek olan oğlak kadını ve erkeği bu sorunları çözmeyi başaracak. Bunun yanında sağlıklarıyla ilgili sorunlar yaşayan oğlakların bugün doktora gitmeleri yerinde olabilir.

Kova Burcu

Günlerinin büyük bir kısmını maddi sorunlara ayıracak olan kovalar için maddi açıdan oldukça zorlayıcı bir etken olacak. Yakın arkadaşların borç para için kendilerine başvurması, kredi, senet ve benzeri ödemeler sebebiyle onlar için yoğun ve yorucu bir gün olacak.

Balık Burcu

Balıkların doğa ile bütünleşmeleri için en uygun günlerden birisi olan bugünde kapalı mekanlardan bunalan balıkların kırlara yolculuk etme vakti geldi. Fakat bu yolculuklar sırasında başa gelebilecek ufak sorunlar karşısında tedbirli olunması gerekiyor.