22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları

Mart ayını bitirmek üzereyiz. Burçlar mart ayını nasıl sonlandıracak?

Koç burcu

Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar,bu yeni haftada aile ile ilgili konular baş gösterecek. Çocuğunuz varsa onlarla da ilgilenmelisiniz. Aranızdaki iletişim biraz zorlu olabilir. Gün içinde yaptığınız sıradan işler ve evle ilgili konular da sizi meşgul edebilir. Evcil hayvanlarınız bu hafta özel ilgi bekleyecek. Haftanın son günleri ise ikili ilişkileriniz ile ilgili olumlu sonuçlanmalara ulaşacaksınız. Bu hafta berektli geçecek denilebilir.

Boğa burcu

Boğa burcu ve yükseleni Boğa olanlar, haftaya bazı planlar yaparak başlamanız muhtemel. Haftanın ortasında sözünün dinlenmesi gereken mevzular olabilir. Daha sonraki günlerde hayatınızdaki genel konularla ilgilenebilirsiniz. İş alanınızda olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

İkizler burcu

İkizler burcu ve yükseleni İkizler olanlar, bu hafta sizin açınızdan biraz yorucu geçecek. Hafta içerisinde ani kararlar alabilirsiniz. Maddi konuları hafta başında tamamlayabileceksiniz. Bu hafta çevrenizdeki kişilerden biriyle tartışma olasılığınız yüksek. Haftanın son günleri evinizle ilgilenebilir evinize düzen verebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitim durumlarıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Enerjiniz bu hafta yerinde olmalı.

Yengeç burcu

Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar, bu hafta sizinle başlıyor. İlk günden itibaren iletişimle ilgili mevzularla ilgileneceksiniz. Maddi durumlarınız biraz canınızı sıkabilir. Haftanın ortasında iletişimlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Haftanın sonunda çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olacaksınız. Ailenizle ilgili de gelişmeler gerçekleşebilir.

Aslan burcu

Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar, bu hafta çevrenizdeki insanlarda iletişiminiz kuvvetli olacak. İkili ilişkilerinizde kısa tartışmalar yaşayabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmakta yarar var. Kendinizle ilgilenmeyi ihmal etmemeli ve kişisel bakımınızı yerine getirmelisiniz. Haftasonu ise maddi konularda planlamalar yapmanız gerekebilir. İletişimde olduğunuz konularda güzel sonuçlar alabilirsiniz.

Başak burcu

Terazi burcu

Başak burcu ve yükseleni Başak olanlar, bu hafta sosyal hayatınızda çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Ertelediğiniz planlarla ilgili düzenlemeleri bu hafta yapabilirsiniz. Bu hafta kişisel bakımınızla da ilgilenmeniz gerekiyor. Maddi açıdan ertelediğiniz işleri haftasonu tamamlayabilirsiniz. Bu hafta güzel ve sağlık dolu bir hafta sizin için olabilir.

Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar, bu hafta kişisel hayatınız ile ilgili mevzular gündeminizi oluşturacak. Hayatınızı etkileyecek önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı konularda çevrenize sözünüzü geçirmeniz gerekebilir. Haftasonu ertelediğiniz işleri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önce başladığınız işleri bitirmelisiniz.

Akrep burcu

Akrep burcu ve yükseleni Akrep olanlar, bu hafta enerjinizi tüketebilirsiniz. Bankasal ve maddi açıdan işleriniz bu hafta yoğun geçecek. İş hayatınız için kendinizi ön planda tutmalısınız. Haftasonu çevrenizdeki insanlarla iletişime geçecek ve güzel haberler alacaksınız. Haftasonu biraz tedirgin olma ihtimaliniz de var. Bazı işleriniz ile ilgili gelişmeler bu hafta olabilir.

Yay burcu

Yay burcu ve yükseleni Yay olanlar, ortak işlerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Eşiniz varsa onunla ortak noktada bir karara varacaksınız. Planlamış olduğunuz işleri bu hafta düzene koymanız gerekecek. Herhangi bir gerginlikte sakin kalmalı ve iş arkadaşlarınızla tartışmaya girmemeniz gerekiyor. Bitmeyen işleriniz bu hafta bitebilir.

Oğlak burcu

oğlak burcu ve yükseleni Oğlak olanlar, ikili ilişkileriniz bu hafta gündeminizde olacak. Ortak konularda söz hakkınızı kullanmanız gerekmektedir. Bu hafta size uzak olan konularla ilgili mevzuları ayarlamanız gerekmektedir. Sakin bir enerji bu hafta sizinle. İş hayatınızla ilgili önemli gelişmeler bu hafta gerçekleşebilir. Bu hafta yakın çevrenizle ilişkilerinizde dikkatli olmanızda fayda var.

Kova burcu

Kova burcu ve yükseleni Kova olanlar, iletişim konusunda bu hafta yoğun olabilirsiniz. İkili ilişkileriniz kafanızı meşgul edecek. Eşinizle ortak karar vermekte tartışabilirsiniz. Bu hafta ani kararlardan kaçının. Bu hafta planlanmış ya da gerçekleşmesi gecikmiş işleriniz bu hafta sonuçlanabilir.

Balık burcu

Balık burcu ve yükseleni Balık olanlar , bu hafta haberleşme trafiğine maruz kalacaksınız. Sıradan işlerinizi bu hafta halletmeniz gerekiyor. Bu hafta eşinize, sevdiğinize daha çok vakit ayırmanız gerekmektedir. Ödeme planlarınız ile ilgili sonuçlanmalar bu hafta yaşanabilir. Bu hafta yeni planlamalar yapmamaya özen gösterin. İşleri tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Bu haftayı eğlenerek geçirmeye çalışabilirsiniz.