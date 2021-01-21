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21 Ocak vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 6 bin 289 vaka tespit edilirken, 153 kişi hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

21 Ocak 2021 Perşembe 20:39
21 Ocak vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 21 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

TESPİT EDİLEN VAKA SAYISI 165 BİN 109

Son açıklanan resmi rakamlara göre 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 165 bin 109 olurken, tespit edilen vaka sayısı 6 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

HASTANEYE YATIRILAN KİŞİ SAYISI 743

Test sonucu pozitif çıkan 743 ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

CAN KAYBI 153

Öte yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayısı 153 olurken,toplam can kaybı 24 bin 640 olarak gerçekleşti.

21 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 21.01.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
21 Ocak Vaka TablosuKoronavirüs
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