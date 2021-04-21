İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

21 Nisan Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamalar ile 21 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un belirli semtlerinde gün boyu elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında vatandaşlar, 21 Nisan Çarşamba İstanbul'da elektik kesintisi yaşanacak ilçeler? İstanbul'da elektik ne zaman gelecek? sorularını araştırmaya başladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:39
21 Nisan Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Takip Et:

İstanbul’un elektrik dağıtım firması olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) yaptığı son açıklamalar ile 21 Nisan 2021 Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi olacağını belirtti. Elektrik kesintisi gün boyu devam edecek denilirken pek çok kişi hangi ilçelerde elektrik kesintisinin olacağını araştırmaya başladı.

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Anavutköy

No: 3501419

İstanbul Anavutköy İlce -Yassıören mahallesi Sokak bölgelerinde 21.4.2021 00:00:00 - 21.4.2021 01:30:00 saatlerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3501424

İstanbul Anavutköy İlce -Yassıören mahallesi Sokak bölgelerinde 21.4.2021 01:30:00 - 21.4.2021 03:00:00 saatlerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3496870

İstanbul Anavutköy İlce Merkez-Hastane mahallesi Hadımköy-İstanbul, Mehmet Akif Ersoy Sokak/ Yeşilbayır mahallesi 29 MAYIS Sokak bölgelerinde 21.4.2021 09:00:00 - 21.4.2021 17:00:00 saatlerinde Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3501434

İstanbul Anavutköy İlce Merkez-Yeşilbayır mahallesi Baba Nakkaş Sokak bölgelerinde 21.4.2021 09:00:00 - 21.4.2021 17:00:00 saatlerinde Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3501360

İstanbul Anavutköy İlce Merkez-Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Alsancak, Aydıntepe, Ağa, Aşkın, Batıkent, Bitki, Edip, Ezel, Fikret, Kalender, Karabekir, Kayhan, Kırkağaç, Latif, Nesim, Sevengül, Süleyman Çelebi, Tayyar, Vildan, Yayla, Yön Sokak/ Yavuz Selim Mahallesi Altınok, Asfiya, Gürbüz, Kahya, Nadir, Papatyalı, Tunalı, Yayla, Yeşilçınar, Yön, Çamlık Sokak/ İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak// Gaziosmanpaşa İlce Merkez-Merkez Mahallesi Havuzlu Sokak 21.4.2021 10:00:00 - 21.4.2021 16:00:00 saatlerinde Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ne göre elektrik kesintisi yaşanacaktır.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 02:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulBoğaziçi Elektrik DağıtımBedaş21 Nisan2021çarşambaElektrik KesintisiIlçeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlere resmi tatillerde ek ders ücreti verilir mi? Öğretmenler 23 Nisan ek ders ücreti alacak mı?
Öğretmenlere resmi tatillerde ek ders ücreti verilir mi? Öğretmenler 23 Nisan ek ders ücreti alacak mı?
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları

Popüler Haberler

Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta
Sakarya’da yangın!
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2021 çoban desteği ne kadar?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 22 Nisan 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 22 Nisan 2021 Perşembe
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Savaşçı dizisindeki Çiğdem Teğmen karakteri kimdir?
Netflix Dota: Dragon’s Blood 2. sezon çıkacak mı?
2021 yılında çıkan IMDB puanına göre en iyi filmler listesi Nisan 2021
Findeks kredi notu ücretsiz nasıl öğrenilir? Bedava kredi notu sorgulama yöntem ve taktikleri
Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 1 – 1 TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.