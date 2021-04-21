21 Nisan Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul’un elektrik dağıtım firması olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) yaptığı son açıklamalar ile 21 Nisan 2021 Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi olacağını belirtti. Elektrik kesintisi gün boyu devam edecek denilirken pek çok kişi hangi ilçelerde elektrik kesintisinin olacağını araştırmaya başladı.

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Anavutköy

No: 3501419

İstanbul Anavutköy İlce -Yassıören mahallesi Sokak bölgelerinde 21.4.2021 00:00:00 - 21.4.2021 01:30:00 saatlerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3501424

İstanbul Anavutköy İlce -Yassıören mahallesi Sokak bölgelerinde 21.4.2021 01:30:00 - 21.4.2021 03:00:00 saatlerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3496870

İstanbul Anavutköy İlce Merkez-Hastane mahallesi Hadımköy-İstanbul, Mehmet Akif Ersoy Sokak/ Yeşilbayır mahallesi 29 MAYIS Sokak bölgelerinde 21.4.2021 09:00:00 - 21.4.2021 17:00:00 saatlerinde Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3501434

İstanbul Anavutköy İlce Merkez-Yeşilbayır mahallesi Baba Nakkaş Sokak bölgelerinde 21.4.2021 09:00:00 - 21.4.2021 17:00:00 saatlerinde Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

No: 3501360

İstanbul Anavutköy İlce Merkez-Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Alsancak, Aydıntepe, Ağa, Aşkın, Batıkent, Bitki, Edip, Ezel, Fikret, Kalender, Karabekir, Kayhan, Kırkağaç, Latif, Nesim, Sevengül, Süleyman Çelebi, Tayyar, Vildan, Yayla, Yön Sokak/ Yavuz Selim Mahallesi Altınok, Asfiya, Gürbüz, Kahya, Nadir, Papatyalı, Tunalı, Yayla, Yeşilçınar, Yön, Çamlık Sokak/ İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak// Gaziosmanpaşa İlce Merkez-Merkez Mahallesi Havuzlu Sokak 21.4.2021 10:00:00 - 21.4.2021 16:00:00 saatlerinde Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ne göre elektrik kesintisi yaşanacaktır.