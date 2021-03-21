21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?

Ekinoks nedir?
Gece gündüz eşit olduğu olaya ekinoks denir. Doğa olayı olarak bilinen ekinoks 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşir. Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana ve ekvator da dik durmasına ekinoks da denilebilir. Gündüz ile gecenin eşit olduğu ekinoks tarihleri ilkbahar ve sonbahar olarak görülür. Belirlenen tarihlerde doğa olayları yaşanır.
21 Mart ilkbahar ekinoksu
Kuzey Yarım kürede ise ekinoks tarihleri 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoks olarak görülür.
Güney Yarımküre ’de ekinoks tarihleri genellikle 21 Mart Sonbahar Ekinoksu ve 23 Eylül İlkbahar ekinoksu olarak görülür.
Son Güncelleme: 21.03.2021 17:11