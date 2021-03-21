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21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?

21 Mart Ekinoksu'nda Güney Yarım Küre'de gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlayacak. Kuzey Yarım Küre'de ise gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlayacak. 21 Mart'ta gece ve gündüz süresi birbirine tamamen eşit olacak. 21 Mart Ekinoksu hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 16:43
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
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Gece ve gündüz eşitliğine ekinoks denmektedir. Güneş ısınları Ekvator’a dik bir şekilde düşer ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçmiş olur. O ana ekinoks denir ve gündüz ile gece eşitlenmiş olur. İlkbahar ekinoksu ve sonbahar ekinoksu vardır. 

 

21 Mart Ekinoksu 

Öğle saatinde güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşer ve gölge boyu sıfır olur. Bu zamandan itibaren KYK’ye düşen güneş ışınları dik olur. GYK’de gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlar. KYK’de gündüz süresi gece süresinden uzun olmaya başlar. GYK’de sonbahar , KYK’de ise ilkbahar  başlar. Gece ve gündüz süresi birbirine eşitlenir. Güney Kutbunda 6 aylık gece ve Kuzey Kutbunda 6 aylık gündüz başlar. 

 

23 Eylül Ekinoksu 

Öğle saatinde güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşer ve gölge boyu sıfır olur. Bu zamandan itibaren GYK’ye düşen güneş ışınları dik olur. GYK’de gündüz süresi gece süresinden uzun olmaya başlar. KYK’de gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlar. KYK’de sonbahar , GYK’de ise ilkbahar  başlar. Gece ve gündüz süresi birbirine eşitlenir. Güney Kutbunda 6 aylık gündüz ve Kuzey Kutbunda 6 aylık gece başlar. 

 

21 Aralık: GYK’de yaz mevsimi, KYK’de kış mevsimi başlar. 

21 Mart Ekinoksu: Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. KYK’de ilkbahar , GYK’de sonbahar  başlar. 

21 Haziran: Yılın en uzun gündüz süresi ve en uzun gece süresi yaşanır. Yaz güzdönümü de denmektedir. KYK’de yaz, GYK’de kış  başlamaktadır. 

23 Eylül Ekinoksu: Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. KYK’de yaz  sona erer ve sonbahar başlar. GYK’de bahar geçilir. 



Son Güncelleme: 21.03.2021 16:43
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Ekinoks21 MartBahar EkinoksuKuzey Yarım KüreGüney Yarım KüreEkvatorIlkbaharYazSonbaharKış
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