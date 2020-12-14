21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık kıyamet günü iddiası nereden çıktı? O gün ne olması bekleniyor?

21 Aralık tarihi pek çok insan tarafından önemli bir gün olarak bilinmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki farklı coğrafyanın insanları 21 Aralık gününü diğer günlerden ayırmakta, bugün için önemli hazırlıklar yapmaktadırlar.

21 Aralık’ın önemi nedir?

21 Aralık tarihi Mayısalar tarafından ortaya konan Haab Takvimi’nde dünyanın sonunun geldiği gün olarak ifade edilmektedir. Mayısalar Haab takvimini “baktun” ismini verdikleri 394,26 senelik bölümlere ayırmışlardır. Baktunlara göre dünyanın sonu 21 Aralık 2012’de gelmektedir. Bu dönemden sonra 13. Baktun tamamlanmakta ve insanlık 5. Altın Çağ’dan 6. Altın Çağ’a geçiş yapmaktadırlar. Bu çağ insanlığın en yüksek bilgi seviyesine çıktığı dönem olarak görülmektedir. Ancak insanlık bu döneme erişmeden önce bir felaketten geçecektir. Bu felaketin 21 Aralık’ta gerçekleşeceği ve Marduk ismi verilen Niburu gezegeninin Jüpiter ile Mars’ın arasında girerek Güneş Sistemi’ndeki tüm dengeleri değiştireceği öne sürülmektedir.

Marduk Gezegeni nedir?

Marduk gezegeni ilk defa Sümer tabletlerinde anılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde böyle bir gezegenin varlığı ispat edilemese bile, Sümer yazıtlarında bu gezegenin 3600 senede bir dünyanın yörüngesinden geçtiği söylenmektedir. Bu geçiş sırasında gezegenin büyüklüğü nedeniyle ortaya çıkan çekim gücü nedeniyle Dünya’da birçok felaket meydana geldiği belirtilmektedir. Bu felaketler deprem, tsunami ve yanardağ patlamaları gibi sıralanıyor.

21 Aralık kehanetleri nelerdir?

Adnan Oktar 21 Aralık kehaneti

21 Aralık tarihi için birçok farklı kehanet bulunmaktadır. Bunlardan ilki Japonya prensesi Kaoru Nakamura tarafından ortaya konmuştur. Kehanet kapsamında 3 gün boyunca Güneş’in kaybolacağı, Dünya’nın karanlık içinde kalacağı, yıldızların bile görülmeyeceği ve Dünya’nın 5. Boyuta geçtiği sırada nuru isimli bir yerde olunacağı söyleniyor. Nakamura aynı zamanda bu kehanetin birçok ülke başkanı tarafından bilindiğini, birçok kişinin İsviçre, Atalanta, Hollanda ve Avustralya’daki özenle oluşturulmuş sığınaklara gireceklerini iddia etti.

Adnan Oktar tarafından yapılan 21 Aralık kehanetine göre ise, Kova burcu hakimiyetinin başlayacağı ve Deccal’in elektromanyetik alanının kalktığını ifade etti. Mehdi’nin elektromanyetik alanının dünyaya yayılacağını söyleyerek saat 12’den itibaren herkesin hissedebileceğini aktardı.

Mayısa mezarındaki kehanet

Mayısaların en büyük tapınaklarından olan Palangue’deki bir mezar taşında kehanete yer veriliyor. Kehanette 21 Aralık 2012’den itibaren insanoğlunun ruhsal açıdan en üst noktaya ulaşacağını ancak bunun büyük bir tufan ile birlikte geleceği belirtiliyor.

NASA kehanet açıklaması

NASA tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, Dünya’nın yörüngesine bir gezegen girecek olması halinde bunun en azından 10 sene öncesinden bilineceği ve Nibiru’yu gökyüzünde gözlemlenebileceği belirtildi.

Diyanet’in açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu konular hakkında yapılan açıklamalarda ise görmez, batış, sahte, hurafe kıyamet senaryolarına itibar edilmemesi istendi.