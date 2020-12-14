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21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi

21 Aralık 2020 tarihinde yüzlerce yılda bir gerçekleşen bir olay gerçekleşecek ve Satürn ve Jüpiter yan yana gelecek. Bu durumun elektrik kesintisinde ve teknolojik aletlerde problemler yaratılacağı konuşulurken gözler NASA'ya çevrildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:46
21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi
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21 Aralık’ta elektrik kesintisi olacağı iddiaları gündemde dolaşırken 21 Aralık’ta yaşanacağı iddia edilen elektrik kesintisine sebep olarak ise Satün ve Jüpiter gezegenlerinin bir araya gelecek olması gösteriliyor.

20 yılda bir araya gelen gazdan oluşan gezegenlerin bir araya gelme olayı bu kez farklı biçimde olacak ve 1623 yılından bu yana ilk kez tek bir gezegen gibi gözükecek olan Satün ve Jüpiter gezegenlerinin yaşayacağı birleşmenin elektrik kesintilerine neden olacağı iddia ediliyor.

Michael Brown bu gözlemlenmesi pek mümkün olmayan olayın en son 1623 yılında yaşandığı ve Güneş’e fazla yakın olmasından dolayı Dünya’dan gözlemlenemeyeceğini söylerken NASA ise 21 Aralık’ta çıplak gözle izlenebileceğini duyurdu. 21 Aralık'ta elektriklerin kesilip kesilmediğine dair ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:46
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Anahtar Kelimeler:
21aralıkNasaElektrik
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