21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi

21 Aralık’ta elektrik kesintisi olacağı iddiaları gündemde dolaşırken 21 Aralık’ta yaşanacağı iddia edilen elektrik kesintisine sebep olarak ise Satün ve Jüpiter gezegenlerinin bir araya gelecek olması gösteriliyor.
20 yılda bir araya gelen gazdan oluşan gezegenlerin bir araya gelme olayı bu kez farklı biçimde olacak ve 1623 yılından bu yana ilk kez tek bir gezegen gibi gözükecek olan Satün ve Jüpiter gezegenlerinin yaşayacağı birleşmenin elektrik kesintilerine neden olacağı iddia ediliyor.
Son Güncelleme: 14.12.2020 22:46