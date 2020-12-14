21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi

21 Aralık’ta elektrik kesintisi olacağı iddiaları gündemde dolaşırken 21 Aralık’ta yaşanacağı iddia edilen elektrik kesintisine sebep olarak ise Satün ve Jüpiter gezegenlerinin bir araya gelecek olması gösteriliyor.

20 yılda bir araya gelen gazdan oluşan gezegenlerin bir araya gelme olayı bu kez farklı biçimde olacak ve 1623 yılından bu yana ilk kez tek bir gezegen gibi gözükecek olan Satün ve Jüpiter gezegenlerinin yaşayacağı birleşmenin elektrik kesintilerine neden olacağı iddia ediliyor.

Michael Brown bu gözlemlenmesi pek mümkün olmayan olayın en son 1623 yılında yaşandığı ve Güneş’e fazla yakın olmasından dolayı Dünya’dan gözlemlenemeyeceğini söylerkenise 21 Aralık’ta çıplak gözle izlenebileceğini duyurdu. 21 Aralık'ta elektriklerin kesilip kesilmediğine dair ise henüz bir açıklama bulunmuyor.