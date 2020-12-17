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21 Aralık tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak mı, elektrik kesintisi var mı? 21 Aralık'ta gökyüzünde neler olacak?

21 Aralı tarihinde elektrik kesintisi olacağı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kullanıcılar 21 Aralık tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak mı, elektrik kesintisi var mı ve 21 Aralık’ta gökyüzünde neler olacak sorularını araştırmaya başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:52
21 Aralık tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak mı, elektrik kesintisi var mı? 21 Aralık'ta gökyüzünde neler olacak?
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Sosyal medyada gündeme getirilen 21 Aralık tarihinde elektriklerin kesileceği yönündeki iddialar merak konusu oldu. Astrologlar 21 Aralık tarihinde Jüpiter ve Satün gezegenlerinin tek bir noktada birleşeceğini ve bir yıldız gibi parlayacağını açıkladı.

Bilindiği gibi 21 Aralık Kış dönümüdür. Bu tarihte geceler daha uzun gündüzler daha kısa yaşanmaya başlanır. Bu tarihten itibaren güneş ışıkları Oğlak dönencesine dik gelir ve Kuzey yarım kürede günler uzar. Güney yarım kürede de kısalır.

Kış dönümünün yanı sıra bu tarihte Jüpiter ve Satün gezegenleri tek bir yıldız gibi görünecek. Bu iki gezegen daha önce 16 Temmuz 1623 tarihinde aynı şekli almıştı. Astrologlar 21 Aralık tarihinde gerçekleşecek bu olayla birlikte yer yer elektrik kesintilerinin olabileceğini açıkladı.

NASA bu iki gezegenin bir araya gelmesinin Dünyadan çıplak gözle izlenebileceğini açıklarken, yaşanan olayla birlikte bazı elektronik cihazların zarar görebileceğini de duyurdu. Ancak net bir elektrik kesintisinin olacağına dair bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 01:05
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Anahtar Kelimeler:
21 AralıkJüpiterSatürnElektrik
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