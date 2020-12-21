21 Aralık nar kırma saat kaçta yapılır? Nar kırma duası nedir?

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta hangi ritüller yapılır? 21 Aralık’ın gelenekleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

21 Aralık kış gündönümünün yaşandığı bir gün. Aynı zamanda bugün, 794 yıl sonra Satün ve Jüpiter gezegenleri bir araya geliyor. Bu özel günde hangi ritüeller yapılır, sizin için derledik.

Yaşadığınız alanı temizleyin

Yüksek enerjilerin ve umutların evinize girebilmesi için yaşadığınız alanı temizletin. Sirkeli suyla evinizi temizlemek ya da adaçayı yakarak kokusunun sinmesini sağlamak oldukça iyi gelecektir.

Hediyeler alın-verin

21 Aralık günü sevdiklerinize hediye vermek ve almak yüksek enerji ve sevinç sağlayacaktır. Eskiden Türkler akçam ağacı altına hediyeler koyardı. Bu hediyeyi hangi maksatla veriyorsanız yıl boyu o hediye o güzel ya da kötü enerjiyi yayacaktır.

Nar parçalama

Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan nar kırma geleneğinde attığınız narın taneleri ne kadar uzak mesafeye giderse o kadar çok bereket geleceğine inanılır.

Ağaç süslemek

Bir pagan inancı ve geleneği olan ağaç süslemede, çam ya da meşe kullanılabilir. Kesilmiş ağaçların kullanımının tercih edilmemesinin yanı sıra, ya yapay bir ağaç alıp evinizde onu süsleyebilir ya da fidan alıp onu dikebilirsiniz. Aynı zamanda bir kağıda hayallerinizi, isteklerinizi yazarak onu toprağa gömebilirsiniz.

Ateş yakın

Evinizde şömine, soba gibi şeyler varsa mutlaka yakın. Ya da mum yakarak yükselen enerjiyi sağlayabilirsiniz.

Meşe palamutlu sepet

Topladığınız meşe palamutlarını bir sepete koyarak içine karanfil, doğal taş(ametist gibi) ve tarçın koyabilirsiniz. Bu sepeti salona koymanız güneşin yüksek enerjisini her zaman taşıyacaktır.

Evinizi renklerle kaplayın

Bu günün en önemli renkleri, kırmızı, yeşil ve beyazdır. Bu renklerin bulunduğu eşyaları evinize yerleştirebilirsiniz. Bu renkli iplerden öreceğiniz küçük şeylerle bir totem yapıp evinize koyabilirsiniz. Yeni yılda kırmızı iç çamaşırı hediyesi verilmesi de bu ritüelden gelir. Kırmızı, ateşi ve güneşi simgelediği için, o enerjiyi çeker ve yayar.

Kapınıza ökse otlu çelenk asın

Evinizin kapısına koyacağınız bir çelenk evinizi koruyacaktır. Önceden ökse otu ya da çoban püskülünün asıldığı bu gelenekte siz de, ökse otlarından bir çelenk oluşturup evinize asabilirsiniz.

14 saat 47 dakika uzunluktaki bu gecede yüksek enerjili olun, güzel şeylerin olacağına inanın ve hep umutlu olun.