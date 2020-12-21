İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

21 Aralık nar kırma saat kaçta yapılır? Nar kırma duası nedir?

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta hangi ritüller yapılır? 21 Aralık’ın gelenekleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:50
21 Aralık nar kırma saat kaçta yapılır? Nar kırma duası nedir?
Takip Et:

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta hangi ritüller yapılır? 21 Aralık’ın gelenekleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

21 Aralık kış gündönümünün yaşandığı bir gün. Aynı zamanda bugün, 794 yıl sonra Satün ve Jüpiter gezegenleri bir araya geliyor. Bu özel günde hangi ritüeller yapılır, sizin için derledik.

Yaşadığınız alanı temizleyin

Yüksek enerjilerin ve umutların evinize girebilmesi için yaşadığınız alanı temizletin.  Sirkeli suyla evinizi temizlemek ya da adaçayı yakarak kokusunun sinmesini sağlamak oldukça iyi gelecektir.

Hediyeler alın-verin

21 Aralık günü sevdiklerinize hediye vermek ve almak yüksek enerji ve sevinç sağlayacaktır. Eskiden Türkler akçam ağacı altına hediyeler koyardı. Bu hediyeyi hangi maksatla veriyorsanız yıl boyu o hediye o güzel ya da kötü enerjiyi yayacaktır.

Nar parçalama

Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan nar kırma geleneğinde attığınız narın taneleri ne kadar uzak mesafeye giderse o kadar çok bereket geleceğine inanılır.

Ağaç süslemek

Bir pagan inancı ve geleneği olan ağaç süslemede, çam ya da meşe kullanılabilir. Kesilmiş ağaçların kullanımının tercih edilmemesinin yanı sıra, ya yapay bir ağaç alıp evinizde onu süsleyebilir ya da fidan alıp onu dikebilirsiniz. Aynı zamanda bir kağıda hayallerinizi, isteklerinizi yazarak onu toprağa gömebilirsiniz.

Ateş yakın

Evinizde şömine, soba gibi şeyler varsa mutlaka yakın. Ya da mum yakarak yükselen enerjiyi sağlayabilirsiniz.

Meşe palamutlu sepet

Topladığınız meşe palamutlarını bir sepete koyarak içine karanfil, doğal taş(ametist gibi) ve tarçın koyabilirsiniz. Bu sepeti salona koymanız güneşin yüksek enerjisini her zaman taşıyacaktır.

Evinizi renklerle kaplayın

Bu günün en önemli renkleri, kırmızı, yeşil ve beyazdır. Bu renklerin bulunduğu eşyaları evinize yerleştirebilirsiniz. Bu renkli iplerden öreceğiniz küçük şeylerle bir totem yapıp evinize koyabilirsiniz. Yeni yılda kırmızı iç çamaşırı hediyesi verilmesi de bu ritüelden gelir. Kırmızı, ateşi ve güneşi simgelediği için, o enerjiyi çeker ve yayar.

Kapınıza ökse otlu çelenk asın

Evinizin kapısına koyacağınız bir çelenk evinizi koruyacaktır. Önceden ökse otu ya da çoban püskülünün asıldığı bu gelenekte siz de, ökse otlarından bir çelenk oluşturup evinize asabilirsiniz.

14 saat 47 dakika uzunluktaki bu gecede yüksek enerjili olun, güzel şeylerin olacağına inanın ve hep umutlu olun.



Son Güncelleme: 21.12.2020 22:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nar Kırmak21 Aralık Ritüelleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da hemzemin geçitte feci kaza!
Tekirdağ'da hemzemin geçitte feci kaza!
Ankara Emniyet'i uyuşturucu tacirlerinin peşini bırakmıyor!
Ankara Emniyet'i uyuşturucu tacirlerinin peşini bırakmıyor!
Antalya Konyaaltı'nda 10 bin imza Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için, toplandı
Antalya Konyaaltı'nda 10 bin imza Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için, toplandı
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!
HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağında Balıkesir sokakları güvercinlere kaldı
Sokağa çıkma yasağında Balıkesir sokakları güvercinlere kaldı

Popüler Haberler

21 Aralık nar kırma saat kaçta yapılır? Nar kırma duası nedir?
Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları 2020
Doğum parası hangi bankadan alınır? 2020 doğum parası hesaplama
İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncuları
İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Esnaf kefalet kredisi kaç günde verilir? 2020 esnaf kefalet kredi alma şartları
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2020 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Şehir hastaneleri güvenlik görevlisi ve tekniker departmanlarında personel alımları yapacak
2020 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Telefon ile güzel fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumları 8 Mart 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Yeni yılda nelere zam gelecek? İşte zam beklenen tüm alanlar
Kanalların yayın akışları 12 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
En avantajlı kurban bayramı ihtiyaç kredisi kampanyası olan bankalar
ÖSYM YKS, EKPSS ve KPSS sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı
Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?
Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi? Fragmanda Talat Bulut detayı
iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
Süper Emeklilik Nedir?
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?
Koronavirüs aşısı geldi mi, ne zaman aşılama başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.