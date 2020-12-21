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21 Aralık nar kırma geleneği nedir, nasıl yapılır?

21 Aralık en uzun gecede nar kırma geleneği yıllardır Anadolu’da yapılıyor. Bolluk ve bereket getirdiği söylenen 21 Aralık nar kırma geleneği nedir, nasıl yapılır sorusu gündem oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:12
21 Aralık nar kırma geleneği nedir, nasıl yapılır?
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21 Aralık Kuzey Yarım Küre’de yılın en kısa günü ve kışın başlangıcı olarak bilinir. Ayrıca Jupiter ve Satün, bu yıl 21 Aralık’ta yüzyıllar sonra en yakın mesafeye gelecek. Birçok doğa olayının gerçekleştiği bu günde bazı geleneklerde yapılıyor. Bu geleneklerden biri de nar kırma geleneğidir.

21 Aralık nar kırma geleneği ne?

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihinde enerji, bolluk ve bereket getirdiğine inanılan nar kırma geleneği 21 Aralık gecesi veya yılbaşı gecesinde yapılmaktadır.

Anadolu’nun en eski geleneklerinden bir olan nar kırma geleneği evin içerisinde nar patlatılarak, parçalanan tanelerin etrafa dağılmasıyla eve bereket ve bolluk getireceği inancıdır. Geleneğe göre etrafa saçılan narlar ne kadar patlarsa o kadar bolluk olacağına inanılıyor.

Nar kırma geleneğinin genel olarak anlamları ise şu şekildedir;

Nar bolluk ve bereket anlamlarına gelir.

Nar, Osmanlı döneminde kişinin sevdiği kıza göndermesi halinde evlenme teklifi olarak bilinir.

Nar’ın bir diğer anlamı ise yaşamdır.



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:12
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Anahtar Kelimeler:
Nar KırmaGelenek21 Aralık
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