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21 Aralık Kış ekinoksu nedir?

21 Aralık günü yılın en uzun gecesi olmasının sebebi nedir? En uzun gece olarak gerçekleşen 21 Aralık gününde ülkemizde bulunan hangi il en uzun geceyi yaşayacak? Kış ayının başlangıcı olarak kabul edilen bugünün özellikleri nelerdir? 21 Aralık itibariyle nelerde değişiklik yaşanmaktadır? 21 Aralık günü neyin habercisidir? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:37
21 Aralık Kış ekinoksu nedir?
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2 Aralık gününe yaklaşırken bu gün itibariyle gün içerisinde nelerin değişikliğe uğrayacağı merak edilmeye başlandı. 21 Aralık günü itibariyle yaşanacak olan değişikliklerin neler olduğu bir çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

21 Aralık en uzun gecenin tarihi olmaktadır. 21 Aralık, en uzun gece bizim de içinde bulunduğumuz kuzey yarımkürede iken, güney yarımkürede bir yaz; Kuzey Yarımküre'de kışın başlangıcı olarak adlandırılır.

21 Aralık'tan sonra kuzey yarımkürede günler, güney yarımkürede olduğu gibi uzamaya başlar. Bu olaylara kış ve yaz gündönümü denir. Sinop, ülkemizin en uzun gecesini yaşar.

21 Aralık Ekinoksu Nedir?

21 Aralık'ta Dünya'nın güneş etrafındaki dönüşüne ve eksenin eğimine bağlı olarak dört önemli gün var. Bu günler aynı zamanda sezonun da başlangıcı. 21 Mart ve 23 Eylül ekinokslarının (gündüz ve gece ekinoksları) tarihlerine gündönümü tarihleri ​​olarak 21 Aralık ve 21 Haziran denir.

21 Aralık'tan itibaren dünyanın güneş etrafında dönmesi ve ekseninin eğimine bağlı olarak dört önemli gün meydana geldi. Bu günler aynı zamanda sezonun da başlangıcı. 21 Mart ve 23 Eylül'deki ilkbahar ekinoks (gündüz ve gece) tarihlerine Solstis (kış gündönümü) tarihleri, yani 21 Aralık ve 21 Haziran denir.

Kuzey yarımküredeki güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43 ° 06 ° açıyla ulaşır. Bu kışın başlangıcı. En uzun gece, bir günde yaşanan en kısa zamandır. Yengeç Dönencesi'nden kuzey ne kadar uzaksa, gece ne kadar uzunsa, gün o kadar kısadır. Bu tarihten itibaren gece kısalmaya, gün uzamaya başlamaktadır. Ancak 21 Mart'a kadar gece gündüzden uzun olur. Aydınlanma Çemberi, Kuzey Kutup Dairesine teğettir.

Yengeç Dönencesi'nin kuzey kısmı, güneş ışığını bir yılda alınabilecek en dar açıyla alıyor. Bu tarihten itibaren güneş ışığının olay açısı artmaya başlar. En uzun gölge Yengeç Dönencesi'nin kuzeyidir. Bu tarihten itibaren gölge uzunluğu kısalmaya başlamaktadır.

Güney yarım küredeki güneş ışınları, 90 derecelik bir açıyla gelmektedir. Bu yazın başlangıcı demektir. En uzun gündüzleri, en kısa geceleri yaşanır. Oğlak dönencesinden güneye gidildiğinde, gün uzar ve gece azalır.

Bu tarihten itibaren günler kısalmaya başlamaktadır ve geceler uzamaktadır. Ancak 21 Mart'a kadar gün geceden daha uzun olmaktadır. Aydınlanma Çemberi Güney Kutup Dairesine teğettir. Oğlak Dönencesinin güney kısmı, güneş ışınlarını bir yıl içinde alınabilecek en dik açıyla alır.

Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının geliş açısı azalmaya başladı. En kısa gölge, Oğlak dönencesinin güneyinde en kısa gölge yaşanmaktadır. Bu tarihten sonra gölge uzunluğu uzar.

En Uzun Gece Kaç Saat?

21 Aralık yılın en kısa günü olacak ve bu gece yılın en uzun gecesi olacak. 21 Aralık'ta (bilimsel olarak kışın başlangıcı olarak kabul edilir) yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanacaktır.

Günün uzunluğu güneye doğru ilerledikçe artar. Dolayısıyla ülkemizde en uzun gün 21 Aralık'ta Hatay'da, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanır.

İstanbul 21 Aralık

Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

 

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:37
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21 AralıkKışEkinoksuEn Uzun Gece
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