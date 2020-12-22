21 Aralık Jüpiter Satürn buluşması saat kaçta başlayacak?

Çifte gezegen buluşması olarak adlandırılan Jüpiter-Satün kavuşumu 21 Aralık gecesi meydana gelecek. Yirmi yılda bir gerçekleşen bu olayda iki gezegen birbirine yakınlaşarak tek bir gezegenmiş gibi paralayarak dünyadan gözükecek.

21 Aralık Jüpiter Satün buluşması saat kaçta başlayacak?

Jüpiter ve Satün kavuşumunda iki gezegen birbirine çok fazla yaklaşacak. Bu kadar yaklaştıkları olay en son 16 Temmuz 1623’te meydana geldi. Jüpiterin Güneş etrafındaki turunu on iki yılda, Satün ise otuz yılda tamamladıklarından dolayı bu tür olaylara çok az rastlanıyor.

1623’teki yakınlaşma Güneş’e çok yakın gerçekleştiği için Dünyadan görünememişti. Bugünkü olaya daha benzeri 1226 yılında gerçekleştiği tahmin ediliyor. İki gezegenin kavuşumu dünyadan çıplak gözle seyredilebilecek.

Gökbilimcilerin yaptığı hesaplara göre bu olaya benzer bir kavuşumun en yakın tarih olarak 15 2080’de olabileceği söylendi. Yalnız 21 Aralık’taki kadar iki gezegen birbirine yaklaşmayacak. 21 Aralık akşamı güney batı yönüne bakarsanız bu olayı görebilirsiniz.