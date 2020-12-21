İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...

21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?

Online alışveriş platformları tarafından 21 Aralık en uzun gece için başlatılan indirim kampanyaları alışveriş çılgınları tarafından araştırılıyor. Alışveriş çılgınları, 21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? sorusunu merak ediyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:42
21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?
Takip Et:

21 Aralık 2020’de yaşanan en uzun geceye özel pek çok marka indirimler yapacağını duyurdu. En Uzun Gece İndirimleri adı altında başlatılan indirimlerde hangi markaların ürünlerinde indirim yapacağı araştırılmaya başlandı.

Her yıl 21 Aralık tarihinde yaşanan en uzun gece ile ilgili markalar uzun zamandır indirim duyuruyor. Bazı firmalar sadece bir güne özel indirimler yaparken bazı mağazalar indirimleri 3 güne yayarak vatandaşların alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Trendyol en uzun gece indirimleri

Trendyol’da yılın son fırsatı adı altında başlatılan kampanyalarda 21 – 22 ve 23 Aralık tarihlerinde seçili ürünlerde büyük indirimler yapılacağı açıklandı.

En uzun gece teknoloji

MediaMarkt’ın Gece Kuşu adı altında yaptığı indirimlerde telefondan akıllı saatlere, bilgisayar parçalarından ev aletlerine kadar pek çok üründe büyük indirimler yapılıyor.

En uzun gece kitap

En uzun gece kozmetik

GittiGidiyor.com’un indirim çılgınlığı olan en uzun gece kozmetik indirimlerinde pek çok markanın kozmetik ürünlerinde %50’den fazla indirim uygulanıyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 21:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
21 AralıkEn Uzun GeceIndirimTrendyol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!
HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağında Balıkesir sokakları güvercinlere kaldı
Sokağa çıkma yasağında Balıkesir sokakları güvercinlere kaldı
PKK terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi!
PKK terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi!
ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!
ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu

Popüler Haberler

21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?
e-Duruşma sistemi nedir, nasıl işliyor? e-Duruşmaya nasıl katılabilirim?
Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?
Netflix 2020 Bit Artık konusu ne? Death to 2020 ne zaman başlayacak?
iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2020)?
Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi? Fragmanda Talat Bulut detayı
Vakıf Katılım’dan KOBİ Finansman Desteği programını hayata geçirdi!
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Pubg yeni haritası olan Karakin tanıtımı yapıldı!
Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
İBB Üniversite öğrenci bursu ne zaman hesaplara yatacak? Net tarih paylaşıldı!
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Kuaförüm Sensin 22 Ağustos puan durumu ve günün birincisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Ebul Kasım tarihte kimdir?
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör yer aldığı dizi ve film yapımları
Amazon Türkiye yılın son fırsatları kampanyası ile dev indirimler
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini kim canlandırıyor? Osman Sonant biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV'de 21 Aralık 2020 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Turkcell, evde kal kampanyası ile 2 GB bedava internet verecek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.