21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?

21 Aralık 2020’de yaşanan en uzun geceye özel pek çok marka indirimler yapacağını duyurdu. En Uzun Gece İndirimleri adı altında başlatılan indirimlerde hangi markaların ürünlerinde indirim yapacağı araştırılmaya başlandı.

Her yıl 21 Aralık tarihinde yaşanan en uzun gece ile ilgili markalar uzun zamandır indirim duyuruyor. Bazı firmalar sadece bir güne özel indirimler yaparken bazı mağazalar indirimleri 3 güne yayarak vatandaşların alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Trendyol en uzun gece indirimleri

Trendyol’da yılın son fırsatı adı altında başlatılan kampanyalarda 21 – 22 ve 23 Aralık tarihlerinde seçili ürünlerde büyük indirimler yapılacağı açıklandı.

En uzun gece teknoloji

MediaMarkt’ın Gece Kuşu adı altında yaptığı indirimlerde telefondan akıllı saatlere, bilgisayar parçalarından ev aletlerine kadar pek çok üründe büyük indirimler yapılıyor.

En uzun gece kitap

En uzun gece kozmetik

GittiGidiyor.com’un indirim çılgınlığı olan en uzun gece kozmetik indirimlerinde pek çok markanın kozmetik ürünlerinde %50’den fazla indirim uygulanıyor.