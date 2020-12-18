21 Aralık 2020 Pazartesi ne olacak, dünyaya asteroitler mi çarpacak, elektrik kesilecek mi?

Astrologların yaptığı açıklamalar merak ediliyor. 3 gün 3 gece karanlık olacağı iddiaları sonrasında 21 Aralık 2020 tarihinde elektriğin kesileceği iddiaları da güçlenmeye başladı. Dünyada en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık 2020 tarihinde Jüpiter ve Satün tek bir yıldız gibi görünecek ve bazı olaylar yaşanacak. Mayısa takvimi, Hz. Mehdi Alametleri ve 3 gün 3 gece karanlık olacak gibi tabirler son zamanlarda araştırılmaya devam ederken en fazla araştırılan konu elektriklerin kesilip kesilemeyeceği oldu.

Gökbilimciler ve kehanetleri bulunan kahinlere göre dünyanın sonunun geleceği 21 Aralık tarihi sonrasında NASA’nın 21 Aralık tarihinde elektrik kesileceğine dair açıklamalar yapıldığı iddia edildi.

Kıyamet tarihi

2020 yılı ilk yarısında yaşanan olaylar kehanet iddialarını güçlendirirken kıyamet tarihi olarak 21 Aralık gösteriliyor. Jüpiter ve Satün’ün tek bir yıldız gibi görüneceği tarih pek çok kahin tarafından kıyametin başlangıcı olarak öngörülüyor.

21 Aralık 2020’de neler yaşanacak?

Dünyada en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede günler uzamaya başlarken güney yarım kürede günler kısalmaya başlayacak. Ayrıca güney yarım küre için kış başlangıcı olurken kuzey yarım kürede yaz başlangıcı yaşanacak.

İki gaz devi yıldızın ise 20 yılda bir meydana gelen kavuşması 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Buna göre en son Jüpiter ile Satün birleşmesi 16 Temmuz 1623 tarihinde gerçekleşmiştir.

21 Aralık tarihinde Jüpiter ve Satün kavuştuğunda pek çok gökbilimci tabiat vakalarının yaşanacağını öngörürken astrologlar burçların çoğunun etkileneceğini belirtti.

Avusturalya’da bulunan Monash Üniversitesi gökbilimcisi Michael Brown Jüpiter’in güneş etrafında ki turunu 12 yılda Satün’ün ise 30 yılda tamamladığını açıklayarak böyle bir uzay hareketinin çok nadir gerçekleştiğini belirtti.

Michael Brown bu birleşmenin en son 1623 tarihinde gerçekleştiğini açıklarken birleşimin güneşe çok yakın olacağından izlemenin neredeyse imkansız olduğunu dile getirirken iki gezegenin birleşmesinin ancak 1226 tarihinde gözlemlenebildiğini açıkladı.

NASA ise kuzey yarım kürede 21 Aralık tarihinde iki gezegenin kavuşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Elektrik kesintisini NASA onayladı mı?

21 Aralık tarihinde yaşanacak elektrik kesintisi iddiaları pek çok kişi tarafından merak edilirken NASA’nın bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Asteroit nedir?

Asteroitler yörüngeleri Mars ve Jüpiter olan gezegenler arasında kalan küçük gök cisimleridir. Haziran 2014 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda güneş sisteminin iç ve dış kısımlarından 1 milyondan fazla gök cismi keşfedilmiştir.

21 Aralık kuramı

Gezegenlerin sıraya dizilimi sonrasında tüm evrende büyük bir kozmik gücün açığa çıkacağı ve elektrik, insan ve doğanın bu kozmik enerjiden etkileneceği belirtiliyor. Gezegenlerin sıralanmaları sırasında karanlık çökecek ve elektrikli aletler çalışmayacak. Hayvanlar ise yaşanan olayları sezerek deliklerine çekilecek. 3 günlük bir karanlıktan sonra güneş tekrar doğacak ve hayat normale dönecek.

Bu sırada Van Hallen kuşağı açılacak ve 7 gün boyunca gökyüzünde düzensizlikler görülecek. İncil’de yazanlara göre bu tarihte cennet kapıları açılacak ve insanlar çıplak gözle her şeyi görebilecek.

Kuzey kutbunda yaşanan elektromanyetik sonik patlamalar tüm dünyadan duyulacak. Yaşanacak pozitif nükleer patlama nüfusun belli bir kısmını öldürecek ve 2020 güncellemesi gerçekleşecek. Aynı zamanda yaşanan patlama ve kozmik güç ile hayvanlar başta olmak üzere insanlarda evrimsel süreç hızlanacak.

Mayısa Takvimi 21 Aralık kehanetleri

2012 yılında kıyametin kopacağı iddiaları sonrasında merak edilen Mayıs Takvimi bu süreçte de ortaya atıldı. Jülyen Takvimine göre dünya şu an 2012 yılı içerisinde ve 21 Aralık kıyametin başlangıcı olarak görülüyor.

Astronomi ve Matematik konularında çok ileri olan Mayısalar 5.125 yıl boyunca Haab takvimlerini kullanmış ve büyük atılımlar yapmışlardır. Mayısa takvimine göre dünya şu an 2012 yılında ve kıyamet 21 Aralık ile başlayacak.

Spekülasyonlarda 21 Aralık 2012 tarihinde kopması gereken kıyametin kopmamış olması bilim insanlarının Mayısa takvimini yanlış yorumlamalarından kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere 2012 yılında son bulan Mayısa takvimi sonrasında Jülyen takvimi izlenirse dünyanın şu an 2012 yılında olduğu ve Mayısa takvimine göre gerçek kıyametin kopacağı 21 Aralık 2020’de gerçekleşecek iddiaları bulunuyor.

Jülyen Takvimi ve Gregoryen Takvimi nedir?

NASA ise konuların bilimsellikle bir alakası olmadığını açıkladı.

Jülyen takvimi Jül Sezar tarafından M.Ö. 46 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan ve batı uygarlıklarının 16. Yüzyıla kadar kullandığı bir takvim. Yapılan bilimsel çalışmalar ile 128 yılda bir yaşanan gün kayması keşfi sonrasında Jülyen takvimi bırakılarak Gregoryen takvimi kullanılmaya başlandı.

Gregoryen takvim diğer adı ile miladi takvim. Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregorius’un geliştirdiği takvimdir. Miladi takvim dünyanın güneş etrafında ki dönüşünü 365 gün 6 saat olarak 1 senede tamamladığı kabul edilmektedir.

Jüpiter Satün birleşmesi

Her yılda bir sıralanan bu iki gezegenin son kavuşması 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Güneş sisteminde bulunan en büyük iki gezegen oldukları için bu sıralanmanın adı büyük kavuşmadır. 19 Aralık tarihinde başlayacak olan buluşma 21 Aralık tarihinde son bulacak ve iki gezegen tek gezegen gibi görünecek.

Eski dünyada ki gök bilimci ve kahinler 800 yılda bir yaşanan Jüpiter Satün birleşmesini zaman katlarında meydana geldiği bu tarihlerde tuhaf olayların yaşandığını belirten kanıtlar olduğu bilinmektedir.

Satün ve Jüpiter birleşimi 20 yılda bir birleşiminde zamanda değişikliklere neden olur 200. Yılda büyük çağların değişmesine neden olur 800 yıl sonucunda döngü tamamlanarak açılan devir kapanır.

Birleşimler sonrasında yaşanan olaylara bakıldığında eski insanlar buna kıyamet günü adını takmıştır.

Toprak çağı ve hava çağı

2020 yılının en önemli özelliği yaşanacak Jüpiter ve Satün birleşmesi sonucunda element değişikliğinin yaşanacak olması. 20 yılda bir yaşanan olay sonucunda elementler değişerek zamanı işaretleyenler adı verilen sürece girecek.

200 yıldır süren toprak çağı son bulacak ve 21 Aralık tarihi sonrasında 200 yıl sürecek hava çağı başlayacak. Hava kuzey anlamına gelir 200 yıldır devam eden batı ve kuzey güçleri 21 Aralık 2020 ile doğuya geçiyor. Doğuda bulunan Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler güç kazanacak çıkarımları yapılmaktadır.

Niburu kahinliği

Niburu açık anlamı ile dünyaya çarpacak olan büyük gök cismi ve yok oluştur. İlk defa 1995 yılında ortaya atılan görüşe göre Mayısıs 2003 yılında başlayan kozmik çekilim ve güç dünya üzerinde çekime devam ediyor. Bunun sonucunda ise gök taşlarının isabet etme riski ile insanlığın büyük bir çoğunluğunun yok olacağı düşünülüyor.

Sümer kitabeleri efsanesi Marduk Gezegeni

İnsanlık ilk zamanlarından beri yok olacakları zamanları tahmin etmeye çalıştı. Bunun ilk önekleri ise yazıyı bulan medeniyet olan Sümer kitabelerinde yer alıyor. Kıyamet günlerine dair hipotezlerin en fazla olduğu Sümer kitabeleri günümüze de ışık tutmaktadır.

2012 yılında Mayısa takvimine göre başlayan kıyamet alametleri sonrasında 2017 yılında Gezegen X adı verilen bir gök cisminin güneş sistemine giriş yaptığı belirtilir. Buna göre Marduk Gezegeni 31 milyar kilometre uzaklıkta bulunan 3661 yılda bir dünyaya çok yakın geçen bir gaz gezegenidir. M.Ö. 1649 tarihinde dünyanın yakınından geçmesi ile Thera volkanlarının patlamasına neden olan Marduk Gezegeni sonrasında dünyada uzun yıllar doğal afetler yaşanmıştır.

Marduk Babil ve Asurlularda yaratıcının en bilgilisi ve güçlüsüdür.

3 gün 3 gece karanlık olacak

22 Aralık tarihinde başlayacağı belirtilen karanlık süreçte 3 gün 3 gece yaşanacak ve güneş görünmeyecek. Gezegenlerin sıralanışı nedeni ile yaşanacak olan bu olayda Japoya Prensesi Kaoru Nakamura’nın 22 Aralık 2012 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi. 1976 yılında yaşadığı bir olay ile üçüncü gözünün açıldığını ileri süren Nakamura bilmediği dilleri öğrenmiş ve reankanasyona inanıyor.

Prenses Nakamura’nın dediklerine göre 3 gün 3 gece yaşanacak karanlık süreçte mutasyonlar meydana gelecek. Nakamura açıklamalarında;

‘22 Aralıkta dünya 5. Ebada geçecek ve 3 gün karanlık olacak. Dünya liderleri bu durumlardan haberdar olarak kendilerine güvenli sığınak yapacaklar. Atlanta, Norveç, Hollanda, İsviçre ve Avusturalya sığınakların olduğu yerler. Ancak güvende değiller.’ Dedi.

21 Aralık ve Hz. Mehdi kehaneti

21 Aralık 2020 tarihinden sonra Mehdi kontrolü eline geçiriyor. Deccal’ın gücü azalmaya başlayacak ve Mehdi güçlenecek bunu tüm insanlık sezecek kehanetleri bulunuyor.

21 Aralık saat 12.00 sonrasında Deccal’ın insanlar üzerinde ki etkisi azalacak ve Mehdi’nin gücü hissedilmeye başlayacak deniliyor.